Vatrogasci su gasili požar u četverospratnoj školskoj zgradi

Požar u osnovnoj školi u Tokiju: Povrijeđeno 10 osoba, evakuisane stotine učenika i zaposlenih Vatrogasci su gasili požar u četverospratnoj školskoj zgradi

Gotovo 300 učenika i zaposlenih evakuisano je nakon što je u petak ujutro izbio požar u osnovnoj školi u Tokiju, pri čemu je 10 osoba zadobilo lakše povrede, javili su japanski mediji.

Požar je, prema navodima, izbio u blizini muzičke učionice na četvrtom spratu Osnovne škole Takinogawa broj 3 u gradskoj četvrti Kita u Tokiju, što je izazvalo veliku intervenciju hitnih službi.

Vatrogasci su na mjesto događaja uputili desetine vatrogasnih vozila, dok se gust crni dim širio iz prozora na višim spratovima.

Prema pisanju lista Mainichi Shimbun, svi učenici i školsko osoblje uspješno su evakuisani.

Uzrok požara još nije utvrđen.