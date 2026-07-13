Vlasti navode da je većina žrtava preminula usljed udisanja dima nakon što je požar brzo zahvatio prepun noćni klub

Požar u noćnom klubu u Bangkoku usmrtio 27 osoba, 22 osobe u kritičnom stanju Vlasti navode da je većina žrtava preminula usljed udisanja dima nakon što je požar brzo zahvatio prepun noćni klub

Najmanje 27 osoba je poginulo, a 63 su povrijeđene, od kojih je 22 u kritičnom stanju, nakon što je požar zahvatio prepun noćni klub u bangkoškom okrugu Chatuchak neposredno prije ponoći, saopćile su tajlandske vlasti.

Tajlandski premijer Anutin Charnvirakul, koji je posjetio mjesto nesreće, izjavio je da je većina žrtava preminula usljed udisanja dima nakon što se pojavio dim iz razvodne kutije u blizini bine, nakon čega je uslijedio nestanak električne energije i eksplozija.

“Većina žrtava pobjegla je prema stražnjem dijelu objekta, u toalete koji nisu imali izlaz, vjerovatno zbog panike izazvane požarom i dimom“, rekao je novinarima.

Guverner Bangkoka Chadchart Sittipunt izjavio je da se požar veoma brzo proširio na strop te da je udisanje dima najvjerovatniji uzrok smrti. Vlasti vjeruju da je izlaz za nuždu možda bio blokiran, dok je Suriyachai Rawiwan, direktor Odjela za prevenciju i ublažavanje katastrofa pri Gradskoj upravi Bangkoka, rekao da su vatrogasci u unutrašnjosti objekta pronašli stolove i stolice koji su blokirali prolaz.

Policija je saopćila da je požar stavljen pod kontrolu otprilike dva sata nakon izbijanja. Uzrok požara i dalje je predmet istrage, prenosi “Thai PBS World“.