Vlasti su saopćile da je istraga o uzrocima požara u toku

Požar u Grčkoj zahvatio fabriku tekstila i postrojenje za reciklažu kod Soluna Vlasti su saopćile da je istraga o uzrocima požara u toku

Požar u području Oraiokastro u blizini Soluna proširio se u nedjelju na postrojenje za reciklažu i fabriku tekstila, saopćile su nadležne vlasti.

Vatra je uglavnom stavljena pod kontrolu u ranoj fazi, nakon čega su se vatrogasne snage fokusirale na gašenje požara u industrijskim objektima koji su bili zahvaćeni.

U gašenju požara učestvovalo je više od 160 vatrogasaca, kopnene ekipe, deseci vatrogasnih vozila, volonterske jedinice, dva vatrogasna aviona i dva helikoptera.

Vlasti su saopćile da je istraga o uzrocima požara u toku.