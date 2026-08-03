Oko 1.500 vatrogasaca i dalje je raspoređeno na terenu dok vrućine i jači vjetrovi prijete ponovnim rasplamsavanjem preostalih žarišta

Požar na jugu Francuske stabiliziran nakon što je progutao 1.850 hektara Oko 1.500 vatrogasaca i dalje je raspoređeno na terenu dok vrućine i jači vjetrovi prijete ponovnim rasplamsavanjem preostalih žarišta

Šumski požar u južnoj francuskoj regiji Var stabiliziran je, ali još nije stavljen pod kontrolu nakon što je zahvatio oko 1.850 hektara (4.571 hektar), objavili su lokalni mediji u ponedjeljak.

Požar koji je izbio u petak u općini Correns nastavio se širiti tokom vikenda dok su se vatrogasci borili s brojnim aktivnim žarištima na teško pristupačnom terenu, prema navodima televizije BFMTV.

Oko 1.500 vatrogasaca, uključujući pojačanja iz drugih francuskih departmana i evropskih zemalja, i dalje je raspoređeno na terenu zajedno s avionima za gašenje požara.

Vatrogascima su tokom noći pomogli vlažni i relativno mirni vremenski uslovi, ali zvaničnici upozoravaju da bi jači promjenjivi vjetrovi i visoke temperature mogli otežati operacije kasnije u ponedjeljak.

"Očekuje se da će udari vjetra biti jači nego jučer, a temperature visoke", rekao je predstavnik vatrogasne službe.

Prognozirano je da će temperature u Chateauvertu doseći 35 stepeni Celzijusa, a u drugim dijelovima gornjeg Var-a između 36 i 37 stepeni.

"Danas su naši prioritetni zadaci zaštita svih kuća", rekao je poručnik Romain Sorel, koji predvodi vatrogasni odred iz departmana Drome.



​​​​​​​"Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati tokom dana. Vjetar se mijenja svakog dana."

Prefekt Vara Simon Babre rekao je u nedjelju navečer da je većina mjera evakuacije ukinuta dok ekipe nastavljaju gasiti žarišta.

Umor također postaje problem među ekipama, jer se neki vatrogasci bore protiv šumskih požara gotovo dvije sedmice, prvo u departmanu Gironde, a sada u Varu.

"Srećom, imamo mnogo pojačanja izvan departmana, što će nam omogućiti da malo predahnemo. Uz umor, situacija postaje opasnija", rekao je vatrogasac Valentin Canale.

Departman Var u ponedjeljak je ostao pod narandžastim upozorenjem zbog toplotnog vala, dok je nekoliko šumskih područja zatvoreno zbog visokog rizika od požara.

U subotu je ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez rekao da su šumski požari u Francuskoj od početka godine progutali 119.000 hektara (294.000 hektara).