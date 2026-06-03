Požar izbio na naftnom terminalu u St. Peterburgu uoči ključnog ekonomskog foruma

Kanyshai Butun
03. juni 2026.•Ažuriranje: 03. juni 2026.
Na naftnom terminalu u Sankt Peterburgu u srijedu je izbio požar nakon napada dronom, rekao je ruski zvaničnik.
Incident se dogodio uoči Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, koji će se održati od 3. do 6. juna i očekuje se da će privući 20.000 učesnika iz 100 zemalja.
Guverner Sankt Peterburga Aleksandar Beglov rekao je na Telegramu da su infrastrukturni objekti u okrugu Kronštat, Kirovski i Krasnoselski rano ujutro gađani ukrajinskim dronom.
On je rekao da je oštećeno nekoliko objekata.
"Trenutno su u toku akcije čišćenja. Nekoliko ljudi je povrijeđeno. Nije bilo mrtvih", rekao je on.
Ukrajinski zvaničnici još nisu komentarisali izjavu Rusije.