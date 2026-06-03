Požar izbio na naftnom terminalu u St. Peterburgu uoči ključnog ekonomskog foruma Ruski zvaničnik kaže da je Ukrajina rano ujutro izvela napad dronom, oštetivši nekoliko objekata

Na naftnom terminalu u Sankt Peterburgu u srijedu je izbio požar nakon napada dronom, rekao je ruski zvaničnik.

Incident se dogodio uoči Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, koji će se održati od 3. do 6. juna i očekuje se da će privući 20.000 učesnika iz 100 zemalja.

Guverner Sankt Peterburga Aleksandar Beglov rekao je na Telegramu da su infrastrukturni objekti u okrugu Kronštat, Kirovski i Krasnoselski rano ujutro gađani ukrajinskim dronom.

On je rekao da je oštećeno nekoliko objekata.

"Trenutno su u toku akcije čišćenja. Nekoliko ljudi je povrijeđeno. Nije bilo mrtvih", rekao je on.

Ukrajinski zvaničnici još nisu komentarisali izjavu Rusije.