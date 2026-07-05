Za sada nema izvještaja o povrijeđenima, a razmjere štete na mostu još nisu poznate

Požar izbio na Brooklynskom mostu tokom vatrometa povodom Dana nezavisnosti SAD-a Za sada nema izvještaja o povrijeđenima, a razmjere štete na mostu još nisu poznate

Na Brooklynskom mostu u New Yorku u subotu navečer izbio je požar tokom tradicionalnog vatrometa koji kompanija Macy's organizuje povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, a za sada nema izvještaja o povrijeđenima.

Prema videosnimcima objavljenim na društvenim mrežama, plamen i gust dim pojavili su se na dijelovima poznatog mosta tokom vatrometa.

Nadležne službe još nisu saopćile kolika je materijalna šteta nastala na mostu.

Do incidenta je došlo tokom tradicionalnog Macy'sovog vatrometa kojim su Sjedinjene Američke Države obilježile 250. godišnjicu potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti.