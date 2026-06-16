Počeo samit lidera G7 u Francuskoj, svjetski čelnici raspravljaju o globalnim pitanjima Lideri država članica G7 otvorili dan razgovorima o Ukrajini

Samit Grupe sedam (G7) počeo je u utorak u francuskom Evianu, gdje se svjetski lideri okupljaju kako bi razgovarali o globalnim pitanjima, s posebnim fokusom na Iran, Ukrajinu i Bliski istok.

Lideri G7 zemalja, odnosno Francuske, Kanade, Njemačke, Italije, Japana, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, otvorili su dan visokim razgovorima o Ukrajini, kojima je prisustvovao i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Američki predsjednik Donald Trump također je stigao u ponedjeljak na razgovore s ostalim liderima i prisustvovao je sastanku o Ukrajini.

Prisutni su bili i lideri Evropske unije, uključujući predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen i predsjednika Evropskog vijeća Antonija Costu.

Kasniji sastanci će se fokusirati i na dešavanja na Bliskom istoku, kao i na ekonomski rast i umjetnu inteligenciju.

Pored ukrajinskog predsjednika, očekuje se prisustvo nekoliko pozvanih gostiju izvan G7, uključujući premijera Indije Narendru Modija, predsjednika Brazila Luiza Inacia Lule da Silvu te lidere Južne Koreje, Kenije i Egipta.

Očekuje se i dolazak lidera zemalja Zaljeva, među kojima su emir Katara šeik Tamim bin Hamad Al Thani i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Mohamed bin Zayed Al Nahyan.