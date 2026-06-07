Ukupno 12,9 miliona studenata se prijavilo za ovogodišnji prijemni ispit, poznat kao gaokao

Počeo najveći prijemni ispit na svijetu, 12,9 miliona kineskih studenata u trci za fakultete Ukupno 12,9 miliona studenata se prijavilo za ovogodišnji prijemni ispit, poznat kao gaokao

Milioni studenata širom Kine u nedjelju su se uputili u ispitne centre kako bi učestvovali u najvećem svjetskom prijemnom ispitu za fakultet, poznatom i kao gaokao, usred niza mjera, uključujući sisteme protiv varanja pokretane umjetnom inteligencijom (AI) kako bi se osigurao pravedan i nesmetan proces ispitivanja, objavili su državni mediji, javlja Anadolu.

Ukupno 12,9 miliona studenata se prijavilo za ovogodišnji gaokao, što je 450.000 manje nego 2025. godine, kada se oko 13,35 miliona studenata prijavilo za ispit, prema podacima kineskog Ministarstva obrazovanja.

Ukupno 7.981 centar za testiranje i oko 348.000 ispitnih prostorija postavljeno je širom zemlje. Kineski jezik i matematika su predmeti koji se testiraju prvog dana ispita, objavio je lokalni engleski dnevnik Global Times.

Vlasti su primijenile širok spektar tehnoloških resursa, uključujući sisteme za praćenje pokretane umjetnom inteligencijom i pametne sigurnosne kapije, kako bi suzbile varanje tokom ispita.

Kandidatima nije bilo dozvoljeno da u centre za testiranje donose mobilne telefone, pametne satove, pametne naočale ili druge bežične komunikacijske uređaje.

U Pekingu su se studenti i roditelji počeli okupljati ispred centara za testiranje satima prije ispita. Mnoge majke su se obukle u qipao, tradicionalnu kinesku odjeću koja se često nosi tokom gaokaoa kao simbol sreće.

Policajci i volonteri su nudili pomoć studentima i roditeljima, dok je privremena benzinska pumpa pomagala kandidatima da riješe probleme s identifikacijom u zadnji čas.

U Yunchengu, sjevernoj kineskoj provinciji Shanxi, centri za testiranje su opremljeni rashladnim uređajima, rezervnim audio sistemima i 24-satnom medicinskom podrškom.

Kako univerziteti nastoje zadovoljiti nove strateške i industrijske potrebe zemlje, kandidati će potencijalno imati pristup većem broju akademskih opcija, uz uvođenje niza novih smjerova kao što su utjelovljena inteligencija i nauka o mozgu i računarstvu.

Razni kineski univerziteti su uveli nove dodiplomske programe kao što su utjelovljena inteligencija, ekonomija i menadžment na malim visinama, kao i pomorska inteligencija i bespilotne tehnologije, nastojeći da zadovolje nove strateške i industrijske potrebe zemlje.