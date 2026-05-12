Počeo 10. Forum o sigurnosti Crnog mora i Balkana u Bukureštu Događaj uključuje 46 panela i održava se pod pokroviteljstvom rumunjskog predsjednika Nicusora Dana

Deseto izdanje Foruma o sigurnosti Crnog mora i Balkana počelo je u utorak u glavnom gradu Rumunije, Bukureštu.

Događaj, koji organizuje "New Strategy Center", rumunski think tank osnovan 2015. godine, okuplja aktuelne i bivše zvaničnike, kao i brojne stručnjake te predstavnike akademske i poslovne zajednice, koji će u naredna dva dana učestvovati u nizu diskusija.

Forum, koji obuhvata 46 panela o temama vezanim za regiju Crnog mora i Balkana, uključujući sigurnost, energetiku, odbranu i tehnologiju, održava se pod pokroviteljstvom predsjednika Rumunije Nicusora Dana.

Događaj se održava uoči samita Bukureštanske devetorke (B9), organizacije koju čine Bugarska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litvanija, Poljska, Rumunija i Slovačka, a koji će također biti održan u Bukureštu u srijedu.

Predstojeći samit je jedna od četiri glavne teme koje će biti obrađene na panelima, dok su ostale teme rat Rusije i Ukrajine, transatlantska saradnja i tehnološki izazovi koje donosi vještačka inteligencija.

Prema opisu događaja, cilj foruma je bolje razumijevanje sigurnosnih potreba regionalnih država, strateških koridora povezivanja te veza između Arktika, Baltičkog mora, Crnog mora i Sredozemlja, između ostalog.

Na otvaranju foruma, rumunski predsjednik Dan je pohvalio organizatore i zahvalio na naporima da se ponude rješenja za sigurnosne izazove.

Naveo je da Rumunija na međunarodnom nivou jača svoju poziciju i pokušava unaprijediti sigurnost u regiji Crnog mora, na istočnom krilu NATO-a i na Zapadnom Balkanu. Također je dodao da Rumunija nastoji približiti Moldaviju, Ukrajinu, Zapadni Balkan i EU.

Istakao je da su ovo vremena brojnih izazova te da države sličnog razmišljanja trebaju sarađivati. Dodao je da je to cilj razgovora na samitu Bukureštanske devetorke i glavna tema NATO samita koji će se u julu održati u Ankari u Turskoj.

"Uvjeran sam da ćemo moći izraziti solidarnost na svim ovim forumima i ostati objektivni. To znači ulaganje u odbranu, interoperabilnost i efikasno transatlantsko partnerstvo", rekao je.