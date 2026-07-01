Premijer Hrvatske poručio da ne vidi potrebu za sastankom dok predsjednik ne povuče odluku kojom se pokušava zabraniti učešće Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Francuskoj 14. jula 2026. godine

Plenković poručio Milanoviću da povuče odluku o zabrani odlaska vojske u Pariz Premijer Hrvatske poručio da ne vidi potrebu za sastankom dok predsjednik ne povuče odluku kojom se pokušava zabraniti učešće Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Francuskoj 14. jula 2026. godine

Premijer Hrvatske Andrej Plenković odgovorio je u srijedu predsjedniku Zoranu Milanoviću na njegov dopis vezan uz učestvovanje Hrvatske vojske na mimohodu u Parizu, poručivši da ne vidi potrebu za sastankom dok predsjednik ne povuče svoju "zapovijed" kojom pokušava spriječiti odlazak pripadnika Hrvatske vojske u Francusku, javlja Anadolu.

"Svojim dopisom od 30. juna 2026. obavijestili ste me o svojoj 'zapovijedi' Oružanim snagama Republike Hrvatske kojom biste im htjeli zabraniti učestvovanje na vojnom mimohodu u Parizu 14. jula 2026, pri čemu se ne pozivate ni na jednu zakonsku odredbu koja bi predstavljala pravni temelj za izdavanje takve 'zapovijedi'", navodi se u dopisu Plenkovića.

U dopisu su podsjetili i da je francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao i Oružane snage Republike Hrvatske da učestvuju u tradicionalnoj vojnoj paradi 14. jula 2026. u Parizu, u povodu nacionalnog dana Francuske.

Nakon konsultacija u Vladi procijenili smo da bi predstavnici Oružanih snaga Republike Hrvatske trebali učestvovati na tom događaju, zajedno s predstavnicima oružanih snaga svih ostalih država članica Evropske unije, tim više što je Francuska 30. maja 2026. učestvovala s dva aviona Rafale u letačkom programu povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske u Zagrebu, navodi se u dopisu Plenkovića.

Navodi se i da je, slijedom toga, potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Ivan Anušić donio u utorak u skladu s članom 69. stavkom 5. Zakona o odbrani – prema kojem "odluke o prelasku granice radi protokolarno-ceremonijalnih aktivnosti te postrojbi razine voda i niže donosi ministar odbrane" – odluku o učestvovanju dvadesetak pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na navedenoj paradi te ju je uputio načelniku Glavnog štaba Oružanih snaga Republike Hrvatske, general-pukovniku Tihomiru Kundidu, na daljnju provedbu.

"Kategorički odbacujem neutemeljenu tvrdnju iz Vašeg dopisa da je načelnik Glavnog štaba Oružanih snaga Republike Hrvatske izložen pritiscima iz Vlade, osim ako pritom ne mislite na očekivanje da načelnik Glavnog štaba postupa u skladu sa Zakonom o odbrani i provede zakonitu odluku ministra odbrane."

Ujedno, navedeno je, odlučno odbacuju i neosnovanu i proizvoljnu ocjenu o "ugroženosti sistema zapovijedanja i stabilnosti cjelokupnog sistema odbrane, kao i Milanovićeve "jučerašnje potpuno besmislene insinuacije o povredi člana 345. Kaznenog zakona."

"Budući da je zakonska odredba koja predstavlja pravni temelj odluke ministra odbrane jasna i ne ostavlja prostor različitim tumačenjima, pozivamo Vas da se Vi vratite u Ustavom i zakonima propisane okvire postupanja. Ne vidim potrebu za predloženim sastankom dok ne povučete svoju 'zapovijed' koja nema uporište u zakonu", zaključuje se u dopisu Plenkovića.

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je ranije da Oružane snage te zemlje ove godine ne bi trebale učestvovati na tradicionalnoj vojnoj paradi u Parizu povodom Dana pada Bastilje, ocijenivši da se taj događaj koristi za promociju "koalicije voljnih".