Plenković osudio ruski napad dronom u Rumuniji: Hrvatska stoji uz NATO saveznicu

Vesna Besic
29 Maj 2026•Ažuriranje: 29 Maj 2026
Premijer Hrvatske Andrej Plenković u petak je oštro osudio udar ruske bespilotne letjelice u zgradu u Rumuniji i poručio da Hrvatska čvrsto stoji uz svoju NATO i EU saveznicu, javlja Anadolu.
"Hrvatska čvrsto stoji uz Rumuniju nakon što se još jedna opasna posljedica ruske agresije protiv Ukrajine proširila na teritoriju NATO-a i Evropske unije", napisao je Plenković na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
Ruski dron koji je ciljao Ukrajinu pogodio je stambenu zgradu u Rumuniji, ranivši civile.
"Oštro osuđujemo ovu nepromišljenu eskalaciju i izražavamo punu solidarnost s rumunskim narodom", dodao je Plenković.
Incident na rumunskoj teritoriji već su osudili NATO, predstavnici evropskih institucija, te lideri i drugi predstavnici nekoliko evropskih zemalja.
Prema rumunskom Ministarstvu odbrane, dron koji je oštetio zgradu u gradu Galaću u blizini raskrsnice rumunske, moldavske i ukrajinske granice bio je dio vala ruskih napada na Ukrajinu.