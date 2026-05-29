Plenković osudio ruski napad dronom u Rumuniji: Hrvatska stoji uz NATO saveznicu Hrvatski premijer poručio je da Zagreb u potpunosti podržava Rumuniju nakon što je ruska bespilotna letjelica, usmjerena na Ukrajinu, pogodila stambeni objekat i ranila civile, uz osudu "nepromišljene eskalacije"

Premijer Hrvatske Andrej Plenković u petak je oštro osudio udar ruske bespilotne letjelice u zgradu u Rumuniji i poručio da Hrvatska čvrsto stoji uz svoju NATO i EU saveznicu, javlja Anadolu.

"Hrvatska čvrsto stoji uz Rumuniju nakon što se još jedna opasna posljedica ruske agresije protiv Ukrajine proširila na teritoriju NATO-a i Evropske unije", napisao je Plenković na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Ruski dron koji je ciljao Ukrajinu pogodio je stambenu zgradu u Rumuniji, ranivši civile.

"Oštro osuđujemo ovu nepromišljenu eskalaciju i izražavamo punu solidarnost s rumunskim narodom", dodao je Plenković.

Incident na rumunskoj teritoriji već su osudili NATO, predstavnici evropskih institucija, te lideri i drugi predstavnici nekoliko evropskih zemalja.

Prema rumunskom Ministarstvu odbrane, dron koji je oštetio zgradu u gradu Galaću u blizini raskrsnice rumunske, moldavske i ukrajinske granice bio je dio vala ruskih napada na Ukrajinu.