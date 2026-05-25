Planirani okvirni sporazum Irana i SAD-a: Postepeno otvaranje Hormuškog moreuza uz ustupke i ublažavanje sankcija Zvaničnici kažu da nacrt sporazuma uključuje uslove o ublažavanju sankcija, nuklearnim obavezama i pristupu moru

Okvirni sporazum između Irana i SAD-a predviđa postepeno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza u fazama, uključujući deminiranje, oslobađanje oko 12 milijardi dolara (11,04 milijarde eura) zamrznute iranske imovine i ublažavanje američkih mjera, dok bi se istovremeno nastavili pregovori o nuklearnim obavezama i sigurnosti u regionu, uz napomenu da dogovor još nije finaliziran, javlja Anadolu.



U anonimnom razgovoru za "The Washington Post", iranski zvaničnik je rekao da će prva faza uključivati ​​oslobađanje 12 milijardi dolara zamrznute iranske imovine, operacije čišćenja mina u Hormuškom moreuzu i ukidanje američke blokade.

Zvaničnik je rekao da predloženi memorandum o razumijevanju ne bi predstavljao nuklearni sporazum, već obavezu vođenja budućih pregovora o pitanjima vezanim za nuklearnu energiju.



Zvaničnik je dodao da bi detaljnija objava mogla biti objavljena kasnije u ponedjeljak.

Washington i Teheran vode pregovore o privremenom okviru sporazuma koji bi produžio primirje za 60 dana, tokom kojih bi se pokušalo očuvati prekid vatre i nastaviti razgovori o konačnom dogovoru kojim bi se okončao sukob.

Prema prijedlogu, Hormuški moreuz bi bio očišćen od mina i ponovo otvoren tokom prelaznog perioda, prema riječima visokog zvaničnika američke administracije.

Međutim, zvaničnik je rekao da do nedjelje nije potpisan nikakav sporazum i da nije poznato koliko će predloženi okvir u konačnici biti obavezujući.

Diplomata upoznat s razgovorima rekao je da najnoviji prijedlog još uvijek čeka odobrenje Irana i da bi od Teherana zahtijevao da ponovo otvori Hormuški moreuz odmah nakon potpisivanja memoranduma, a pomorski saobraćaj da se vrati na stanje prije sukoba u roku od 30 dana.

U prijedlogu se pozivaju Iran, SAD i savezničke strane da zaustave vojne operacije na svim frontovima, uključujući i Liban, rekao je diplomata.

Po nuklearnom pitanju, Iran bi ponovo potvrdio da neće težiti nuklearnom oružju i pristao bi da se riješi svojih zaliha obogaćenog uranijuma putem međusobno dogovorenog mehanizma, prema riječima diplomate.

Visoki zvaničnik američke administracije rekao je da memorandum također obavezuje Iran da ne posjeduje nuklearno oružje, uključujući odustajanje od onoga što je zvaničnik opisao kao "nuklearnu prašinu", misleći na Teheranove zalihe visoko obogaćenog uranijuma.

Zvaničnik je dodao da će obje strane provesti naredna dva mjeseca razgovarajući o mehanizmima za implementaciju.

Zvaničnik američke administracije rekao je da još nije poznato kada će se u potpunosti normalizovati plovidba kroz Hormuški moreuz, ali da se predloženi okvir vidi kao način da se postepeno smanje tenzije i olakša situacija na tržištu goriva u SAD-u.

Dodao je da bi se američke mjere ublažavale paralelno s ponovnim otvaranjem pomorskog saobraćaja, uz pojačan nadzor i provjere po principu stroge kontrole i uzajamnog povjerenja.

Zvaničnik je rekao i da zamrznuta imovina Irana neće biti odmah vraćena, naglašavajući da Teheran "neće dobiti ništa dok ne ispuni obećanje", a ublažavanje sankcija povezano je s poštivanjem ključnih uslova, uključujući mjere vezane za zalihe visoko obogaćenog uranijuma.

Diplomata je rekao da će oslobađanje zamrznute imovine i ublažavanje sankcija zavisiti od toga da li će Iran implementirati predloženi aranžman.

Okvir predviđa da obje strane "prestanu s borbama u regiji", uz zadržavanje prava Izraela da "djeluje protiv neposrednih prijetnji", navodi se u izvještaju.