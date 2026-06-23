Druga prijestolnica mogla bi služiti kao rezervna kopija Tokiju u slučaju velike katastrofe

Plan za katastrofe: Japan usvaja zakon o proglašenju drugog glavnog grada Druga prijestolnica mogla bi služiti kao rezervna kopija Tokiju u slučaju velike katastrofe

Japanska vladajuća Liberalno-demokratska partija (LDP) odobrila je u utorak nacrt zakona koji ima za cilj uspostavljanje drugog glavnog grada koji bi mogao služiti kao rezerva Tokiju u slučaju velike katastrofe, prenosi Anadolu.

Predloženi zakon nastoji stvoriti veliki urbani centar sposoban da preuzme ključne funkcije vlade ukoliko Tokio bude onesposobljen prirodnom katastrofom ili drugom vanrednom situacijom, objavio je japanski Jiji Press.

Ova mjera čini dio političkog sporazuma koji su u oktobru potpisale vladajuća stranka i njen koalicioni partner Japanska inovaciona partija (JIP).

Glavna tačka neslaganja bila je usredsređena na klauzulu koja reguliše referendume o stvaranju specijalnih administrativnih oblasti u gradovima.

Prema revidiranom nacrtu zakona, krug birača s pravom glasa bio bi ograničen na stanovnike dotičnog grada, čime je otvoren put za odobrenje LDP-a.