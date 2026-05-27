Plan evakuacije u roku od 72 sata: SAD povlači vojne avione iz Tel Aviva ako padne dogovor s Iranom Američka flota će u roku od 72 sata biti evakuisana u baze u Evropi, a avioni će biti stavljeni u stanje pripravnosti za povratak na aerodrom Ben Gurion ako se borbe s Iranom nastave, navodi izraelski Kanal 12

Sjedinjene Američke Države obavijestile su Izrael o svojoj namjeri da povuku sve svoje vojne avione s aerodroma Ben Gurion u blizini Tel Aviva ukoliko se potpiše sporazum s Iranom, navodi se u jednom izvještaju, prenosi Anadolu.

„Američka flota će u roku od 72 sata biti evakuisana u baze u Evropi, a avioni će biti stavljeni u stanje pripravnosti za povratak na aerodrom Ben Gurion ako se borbe s Iranom nastave“, izvijestio je izraelski Kanal 12.

Izraelske ili američke vlasti nisu izdale nikakav zvaničan komentar u vezi s ovim izvještajem.

Međutim, izraelske civilne avio-kompanije nedavno su se žalile na veliki broj američkih vojnih aviona na ovom aerodromu.

Posljednjih sedmica, izraelski mediji su objavili fotografije desetina američkih vojnih aviona za dopunu goriva na aerodromu Ben Gurion.

Kanal 12 je također izvijestio da je ministrica saobraćaja Miri Regev nedavno uputila hitno pismo premijeru Benjaminu Netanyahuu i ministru odbrane Israelu Katzu, pozivajući na hitno uklanjanje američkih aviona za dopunu goriva s aerodroma Ben Gurion.

U svom pismu, Regev je navela da prisustvo ovih aviona uzrokuje „ozbiljnu štetu operacijama civilnog aerodroma“, posebno u trenutku kada su strane avio-kompanije počele da se vraćaju u Izrael, prenosi ovaj kanal.

Ovi događaji dolaze usred diplomatskog procesa između Washingtona i Teherana, uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja rata koji je započeo američkim i izraelskim napadima na Iran 28. februara, nakon čega je uslijedila iranska odmazda.