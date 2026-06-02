Član posade navodno je jedan od prvih pilota američkih zračnih snaga oborenih dva puta u istom sukobu od ere Vijetnama

Pilot F-15E dva puta oboren u istom sukobu: Preživio i incident u februaru i obaranje u aprilu Član posade navodno je jedan od prvih pilota američkih zračnih snaga oborenih dva puta u istom sukobu od ere Vijetnama

Pilot F-15E aviona oborenog iznad Irana u aprilu preživio je i prethodno obaranje manje od pet sedmica ranije, navodi se u izvještaju objavljenom u utorak, javlja Anadolu.

Publikacija High Side, pozivajući se na sadašnje i bivše zvaničnike američkih zračnih snaga, navodi da je pilot letio F-15E koji je oboren iranskim raketnim napadom 3. aprila.

Navodi se da je pilot prethodno bio uključen u zaseban incident krajem februara, kada je jedan od tri F-15E oborio kuvajtski F/A-18 u onome što je opisano kao epizoda prijateljske vatre.

Napominjući da su se dva incidenta dogodila u razmaku od manje od pet sedmica, u izvještaju se navodi da zvaničnici Ratnog zrakoplovstva vjeruju da je pilot "gotovo sigurno" prvi pilot s fiksnim krilima Ratnog zrakoplovstva koji je dva puta oboren u istom sukobu od Vijetnamskog rata.

U izvještaju se navodi da je oficir za naoružanje aviona povrijeđen nakon što se katapultirao tokom incidenta u aprilu.

Pozivajući se na bivšeg visokog zvaničnika Ratnog zrakoplovstva koji je bio obaviješten o ovom pitanju, u izvještaju se navodi da je oficir zadobio povrede nakon što se njegov padobran nije u potpunosti otvorio nakon katapultiranja iz aviona.

CENTCOM, koji je odgovoran za američke vojne operacije na Bliskom istoku, potvrdio je da su dva pripadnika vojske pronađena nakon što je njihov avion F-15E oboren raketom ispaljenom s ramena 2. aprila.

Tenzije na Bliskom istoku su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran krajem februara. Teheran je odgovorio napadima usmjerenim na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali naknadni razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum.

Dvije strane su od tada nastavile razmjenu prijedloga i kontraprijedloga u nastojanju da nastave direktne pregovore i okončaju rat.