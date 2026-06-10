Geoffrey Wall navodno upravljao s više od 900 letova i prevezao desetine hiljada putnika bez potrebne pilotske licence

Pilot Air Canadae optužen da je 17 godina letio bez odgovarajuće dozvole Geoffrey Wall navodno upravljao s više od 900 letova i prevezao desetine hiljada putnika bez potrebne pilotske licence

Kapetan aviokompanije Air Canada optužen je za prevaru nakon što je navodno gotovo 17 godina obavljao stotine letova bez potrebne dozvole.

Geoffrey Wall (59) uhapšen je 1. juna nakon istrage o prevari pod nazivom “Project Icarus“, izjavio je zamjenik šefa policije Nick Milinovich na konferenciji za novinare, prenosi CBC iz Ottawe.

Policija je saopćila da je Wall započeo karijeru 1998. godine, a 2009. postao kapetan, pozicija za koju je potrebna dozvola avioprijevozničkog pilota, koju navodno nikada nije stekao.

Istražitelji tvrde da je koristio falsifikovane pilotske dozvole kako bi obmanuo Air Canadu i Transport Canadu, te da je kasnije pokušao prikriti prevaru podnošenjem lažne policijske prijave.

Suočava se s optužbama koje uključuju prevaru veću od 5.000 dolara, obmanjivanje javnosti, dvije tačke optužnice za korištenje falsifikovanih dokumenata i tri tačke za posjedovanje krivotvorenih oznaka.

Policija je pokrenula istragu u januaru nakon što su tokom rutinske provjere na aerodromu Pearson otkrivene nepravilnosti u dokumentima koje je Wall dostavio.

Između 2009. i 2025. godine navodno je kao kapetan upravljao s više od 900 letova avionima Boeing 767, 777 i 787, prevozeći desetine hiljada putnika i zaradivši gotovo tri miliona dolara.

Wall je također obavljao rukovodeće funkcije u Udruženju pilota Air Canade.

Predsjednik Policijskog odbora regije Peel Nando Iannicca izjavio je da su optužbe zabrinjavajuće jer ukazuju na namjeran pokušaj zaobilaženja sistema osmišljenih za zaštitu javnosti.

Air Canada je saopćila da ovaj slučaj shvata veoma ozbiljno, ali insistira da sigurnost nije bila ugrožena, ističući da piloti prolaze provjere stručne osposobljenosti svakih šest mjeseci, kao i godišnje letačke provjere koje provode certificirani ispitivači Transport Canadae.