Iranski predsjednik je kazao da napredak u pregovorima treba mjeriti praktičnim poštivanjem, a ne javnim izjavama

Pezeshkian poručio SAD-u: Pregovori će uspjeti samo ako se dogovoreno u potpunosti provede Iranski predsjednik je kazao da napredak u pregovorima treba mjeriti praktičnim poštivanjem, a ne javnim izjavama

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian izjavio je u utorak da uspjeh trenutnih pregovora sa SAD-om zavisi od pune implementacije dogovorenih obaveza, naglašavajući da izjave date izvan dogovorenog okvira ne pomažu u napredovanju razgovora, javlja Anadolu.

"Efikasnost razgovora (sa SAD-om) zavisi od pune posvećenosti dogovorenim obavezama i njihovoj preciznoj implementaciji", napisao je Pezeshkian na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Napredak na ovom putu će se mjeriti praktičnim pridržavanjem prihvaćenih odgovornosti", rekao je i dodao:

"Izjave izvan dogovorenog teksta ne pomažu u napredovanju pregovora."

Komentari su uslijedili nakon što su razgovori između SAD-a i Irana održani u nedjelju u švicarskom ljetovalištu Burgenstock u okviru Memoranduma o razumijevanju iz Islamabada.

Iran i SAD su 14. juna objavili da su postigli sporazum od 14 tačaka, uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja rata i rješavanja preostalih sporova putem dijaloga i pregovora.

Memorandum, poznat kao Islamabadski sporazum, stupio je na snagu 18. juna nakon što su ga elektronski potpisali Pezeshkian i američki predsjednik Donald Trump.

Sporazum uključuje odredbe koje se odnose na okončanje rata, uključujući i onaj u Libanu, ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i ukidanje američke pomorske blokade nametnute Iranu.