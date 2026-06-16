Predsjednik navodi da bi sporazum mogao riješiti mnoga pitanja i da ima podršku više od 90 posto članova Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost

Pezeshkian optimističan: Memorandum sa SAD-om bit će izvor nacionalnog ponosa Irana Predsjednik navodi da bi sporazum mogao riješiti mnoga pitanja i da ima podršku više od 90 posto članova Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian izjavio je u ponedjeljak da bi memorandum s ciljem okončanja sukoba između Irana i SAD-a mogao postati izvor nacionalnog ponosa ako se sve njegove odredbe u potpunosti implementiraju, javlja Anadolu.

Govoreći na marginama nacionalne konferencije o upravljanju u Teheranu, Pezeshkian je kazao da bi sporazum mogao pomoći u rješavanju mnogih otvorenih pitanja i utrti put za nove uslove u Iranu i širom regije.

„Ako se sve odredbe ovog memoranduma pravilno implementiraju, on će se smatrati izvorom ponosa za zemlju“, rekao je on.

Pezeshkian je opisao memorandum kao postignuće ne samo za Iran već i za širu regiju i ono što je nazvao „snagama otpora“.

On je naveo da će detalji sporazuma biti objavljeni u odgovarajuće vrijeme i napomenuo da je više od 90 posto članova iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost podržalo ovaj dokument.

Predsjednik je dodao da će iranski pregovarački tim nastaviti svoj rad u okvirima koje je postavilo rukovodstvo zemlje.

Prema pisanju zvanične iranske novinske agencije IRNA, Pezeshkian je rekao da su se vlasti složile da potpišu memorandum o okončanju rata u petak.

On je također zahvalio predsjedniku parlamenta Mohammadu Bagheru Ghalibafu, ministru vanjskih poslova Abbasu Araghchiju, članovima Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost i drugim zvaničnicima uključenim u pregovore.

Regionalne tenzije su eskalirale od kraja februara nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran, u kojima je poginulo više od 3.000 ljudi. Teheran je odgovorio napadima na zemlje Zaljeva i Izrael, kao i ograničenjem prolaza kroz Hormuški tjesnac.

Washington i Teheran postigli su privremeno primirje 8. aprila uz pakistansko posredovanje, prije nego što su objavili okvirni sporazum o okončanju sukoba. Očekuje se da će sporazum biti zvanično potpisan u Švicarskoj 19. jula.