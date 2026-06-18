Pakistanski premijer Sharif također odgodio put u Švicarsku nakon što su američki i iranski predsjednici već potpisali novi mirovni sporazum, koji se sada implementira

Pezeshkian i Sharif usaglašavaju korake za implementaciju historijskog sporazuma Pakistanski premijer Sharif također odgodio put u Švicarsku nakon što su američki i iranski predsjednici već potpisali novi mirovni sporazum, koji se sada implementira

Pakistan i Iran potvrdili su u četvrtak svoju posvećenost unapređenju regionalnog mira tokom telefonskog poziva na visokom nivou, što je prvi takav kontakt od potpisivanja novog mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana, u kojem je Pakistan posredovao, prenosi Anadolu.

Razgovor između pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa i iranskog predsjednika Masouda Pezeshkiana trajao je duže od pola sata i bio je fokusiran na implementaciju novopotpisanog sporazuma i budući pravac odnosa između Pakistana i Irana, navodi se u saopštenju ureda premijera.

Sharif je čestitao Pezeshkianu, iranskom rukovodstvu i narodu Irana na onome što je opisao kao „istorijski mirovni sporazum“, rekavši da će on pomoći u obnavljanju stabilnosti u regiji i podržati iranske napore u nacionalnoj obnovi, uz istovremeno produbljivanje bilateralne saradnje.

Pezeshkian je, u ime iranske nacije i u svoje lično ime, zahvalio Pakistanu i načelniku generalštaba kopnene vojske, feldmaršalu Syedu Asimu Muniru na njihovoj „ključnoj ulozi“ u olakšavanju procesa posredovanja, pohvalivši napore Islamabada kao konstruktivne i iskrene.

On je kazao da će Iran uvijek pamtiti podršku Pakistana tokom teških vremena i izrazio spremnost Teherana da proširi saradnju u političkim, ekonomskim i regionalnim oblastima.

Lideri su se složili da mirovni sporazum označava novo poglavlje u bilateralnim odnosima i naglasili važnost održavanja zamaha u njegovoj implementaciji.

Također su se dogovorili da u najkraćem mogućem roku realizuju uzajamne posjete glavnim gradovima te da ostanu u bliskom kontaktu u narednim danima kako bi koordinisali daljnje korake.

Odvojeno, Sharif je odgodio planirani put u Švicarsku na ceremoniju potpisivanja jer je sporazum već potpisan i u fazi je implementacije, prenosi državna pakistanska televizija.

Prema tvrdnjama Pakistana, koji je posredovao između dviju zaraćenih strana, sporazum je stupio na snagu s „trenutnim dejstvom“ nakon što su ga američki predsjednik Donald Trump i Pezeshkian elektronski potpisali tokom noći sa srijede na četvrtak.

Sharif, koji je objavio potpisivanje sporazuma poznatog kao Islamabadski memorandum o razumijevanju, izjavio je da će Iran odmah „ponovo otvoriti Hormuški tjesnac, a Sjedinjene Američke Države će odmah ukinuti pomorsku blokadu“.

Sharif je također potpisao ovaj sporazum.