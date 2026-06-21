S početkom razgovora, 6 milijardi dolara koje imamo u Kataru bit će oslobođeno, kaže iranski predsjednik Masoud Pezeshkian

Pezeshkian: 6 milijardi dolara zamrznute imovine u Kataru biće oslobođeno u okviru preliminarnog sporazuma sa SAD-om S početkom razgovora, 6 milijardi dolara koje imamo u Kataru bit će oslobođeno, kaže iranski predsjednik Masoud Pezeshkian

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian izjavio je u nedjelju da će šest milijardi dolara zamrznute imovine u Kataru biti vraćeno Teheranu u okviru preliminarnog sporazuma između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

„S početkom razgovora, šest milijardi dolara koje imamo u Kataru bit će oslobođeno“, rekao je Pezeshkian u izjavi koju je prenio državni emiter IRIB.

„Ono što je sigurno jeste da se nikada nećemo odreći našeg prava na obogaćivanje uranija, a druga strana će to biti primorana prihvatiti“, dodao je.

Američke i iranske delegacije stigle su rano u Švicarsku na tehničke pregovore u okviru memoranduma o razumijevanju potpisanog u srijedu s ciljem okončanja višemjesečnog sukoba na Bliskom istoku i ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza.

Pregovore u Burgenstocku predvodit će američki potpredsjednik JD Vance, dok će iransku stranu predstavljati predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Qalibaf i ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, uz posredovanje Pakistana.