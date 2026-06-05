Istraživanje pokazuje globalni prosjek od 67 posto nepovoljnih stavova i nizak nivo povjerenja u premijera Benjamina Netanyahua

Pew anketa: U 36 zemalja većina građana ima negativno mišljenje o Izraelu Istraživanje pokazuje globalni prosjek od 67 posto nepovoljnih stavova i nizak nivo povjerenja u premijera Benjamina Netanyahua

Novo istraživanje Pew Research Centra pokazuje da većina ispitanika u 36 zemalja ima nepovoljno mišljenje o Izraelu i nema povjerenja u premijera Benjamina Netanyahua, javlja Anadolu.



Anketa, provedena od 8. februara do 13. maja 2026. godine, pokazala je da globalni prosjek od 67 posto odraslih ima nepovoljno mišljenje o Izraelu, dok 25 posto ima povoljno mišljenje.

Stavovi su bili posebno negativni u zemljama s muslimanskom većinom koje su bile anketirane, uključujući Bangladeš, Indoneziju, Maleziju, Pakistan, Tursku, ali i Zapadnu obalu i Istočni Jerusalem.

Većina u većini anketiranih zemalja rekla je da ima malo ili nimalo povjerenja u Netanyahua da će učiniti pravu stvar u vezi sa svjetskim poslovima, navodi se.

Kenija i Filipini bile su jedine zemlje u kojima je više od polovine javnosti izrazilo povjerenje u izraelskog premijera, dodaje se.



Negativni stavovi o Izraelu porasli su u 13 od 24 zemlje za koje su podaci o trendovima bili dostupni od 2025. godine, rekao je Pew.