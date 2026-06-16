Neto bogatstvo Elona Muska poraslo za više od deset posto na 1,27 biliona dolara nakon skoka vrijednosti dionica SpaceX-a za 20 posto

Petsto najbogatijih ljudi svijeta u jednom danu uvećalo bogatstvo za rekordnih 336 milijardi dolara Neto bogatstvo Elona Muska poraslo za više od deset posto na 1,27 biliona dolara nakon skoka vrijednosti dionica SpaceX-a za 20 posto

Pet stotina najbogatijih ljudi na svijetu uvećalo je svoje ukupno bogatstvo za rekordnih 336 milijardi dolara u samo jednom danu, zahvaljujući snažnom rastu globalnih tržišta i skoku vrijednosti dionica kompanije SpaceX, prema Bloombergovom indeksu milijardera.

Dobici, zabilježeni po završetku trgovanja u New Yorku u ponedjeljak, povećali su ukupnu neto vrijednost imovine 500 najbogatijih ljudi na svijetu na rekordnih 13,3 biliona dolara.

Elon Musk, koji je već prvi svjetski bilioner, dodatno je učvrstio svoju poziciju na vrhu liste, jer je njegovo bogatstvo poraslo za više od deset posto i dostiglo 1,27 biliona dolara.

Rast je uglavnom potaknut kompanijom SpaceX, zvanično poznatom kao Space Exploration Technologies Corp, koja je prošle sedmice debitovala na javnom tržištu kapitala. Tržišna vrijednost kompanije porasla je za 20 posto u ponedjeljak, dok su mali investitori masovno kupovali njene dionice.

Taj rast povećao je Muskovo bogatstvo za 164 milijarde dolara u samo jednom danu, što je gotovo jednako ukupnim dobicima preostalih 499 osoba na Bloombergovoj listi.

Tržišta su dodatno ojačana optimizmom nakon što su SAD i Iran postigli privremeni sporazum o ponovnom otvaranju Hormuški moreuz, čime su ublažene zabrinutosti u vezi s globalnim energetskim snabdijevanjem i trgovinskim tokovima.

Dow Jones Industrial Average dostigao je rekordno visok nivo, dok su Nasdaq 100 i MSCI World Index također zaključili trgovanje blizu svojih historijskih maksimuma.

Bloombergov indeks pokazao je i sve veći jaz među najbogatijim ljudima svijeta.

Pedeset najbogatijih milijardera sada kontroliše bogatstvo od 6,5 biliona dolara, što je gotovo jednako iznosu od 6,8 biliona dolara kojim raspolaže preostalih 450 osoba na listi.

Prag za ulazak na Bloombergov indeks milijardera također je dostigao rekordni nivo, pri čemu 12 osoba na dnu liste posjeduje bogatstvo od po 7,9 milijardi dolara.