Iz Ministarstva odbrane Saudijske Arabije navode da je 13 zemalja završilo nacionalne procedure i zvanično pristupilo koaliciji

Petnaest zemalja potpisalo izjavu o formiranju multinacionalne pomorske odbrambene koalicije Iz Ministarstva odbrane Saudijske Arabije navode da je 13 zemalja završilo nacionalne procedure i zvanično pristupilo koaliciji

Petnaest zemalja potpisalo je zajedničku izjavu o formiranju multinacionalne pomorske odbrambene koalicije, saopćilo je u četvrtak Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije.

"Broj zemalja koje su potpisale zajedničku izjavu dostigao je 15, a 13 zemalja je završilo nacionalne procedure, potpisalo povelju koalicije i zvanično objavilo pristupanje", navedeno je u saopćenju objavljenom na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Saopćenje je uslijedilo nakon trećeg sastanka planera koalicije, održanog u četvrtak u Džedi.

"Ovo predstavlja stvarni početak djelovanja koalicije prema fazi institucionalne i operativne aktivacije, dok preostale zemlje nastavljaju završavati potrebne nacionalne procedure za pristupanje koaliciji", navelo je saudijsko ministarstvo.

Na čelu koalicije bit će saudijski komandant, dok će zamjenik komandanta biti iz Pakistana, saopćeno je.

Saudijska Arabija i još 13 zemalja 30. jula najavile su formiranje Multinacionalne pomorske odbrambene koalicije s ciljem zaštite slobode plovidbe, međunarodne trgovine i ruta za snabdijevanje energentima u moreuzu Bab el-Mandeb, Crvenom moru i Adenskom zaljevu.

Za komandanta koalicije 6. augusta imenovan je saudijski kontraadmiral Abdullah bin Salem Al-Shehri.