Mađarski premijer tvrdi da je Andras Zs Varga povezan s Fideszom i da je tokom obnove zgrade suda korišten novac za luksuzne sadržaje, što on naziva neprihvatljivim

Peter Magyar traži ostavku predsjednika Vrhovnog suda Mađarske: Optužbe za luksuz i zloupotrebu javnog novca Mađarski premijer tvrdi da je Andras Zs Varga povezan s Fideszom i da je tokom obnove zgrade suda korišten novac za luksuzne sadržaje, što on naziva neprihvatljivim

Mađarski premijer Peter Magyar zatražio je ostavku predsjednika Vrhovnog suda Andrasa Zs Varge, optužujući ga za blisku povezanost s ranije vladajućim Fideszom i korištenje javnog novca za luksuzne sadržaje u okviru renoviranja zgrade suda, javlja Anadolu.

U objavi na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u, u kojoj je iznio niz optužbi, Magyar je naveo da je predsjednik Vrhovnog suda "povezan s Fideszom" i da je, kako tvrdi, dio sistema koji koristi javna sredstva na neprimjeren način.

"Podnesite ostavku što je prije moguće, zajedno sa ostatkom Orbanovih (bivši premijer Viktor Orban) marioneta koje žive od javnog novca", poručio je Magyar.

Posebno je kritikovao navode o renoviranju zgrade Vrhovnog suda vrijednom više milijardi forinti (više miliona eura), tvrdeći da je u sklopu radova izgrađen i luksuzni predsjednički apartman.

Magyar je oštro napao Vargu, navodeći da se radi o osobi koja, kako tvrdi, "uživa u javno finansiranom luksuzu", te ga je optužio i za ranije ponašanje prema kolegama u pravosuđu.

Prema njegovim navodima, predsjednik Vrhovnog suda je negirao postojanje luksuznih sadržaja, ali je Magyar potom iznio detaljne tvrdnje o opremi i uređenju zgrade, uključujući, kako navodi, pozlaćene plafone, mramorne elemente, prostor za odmor sudija, zimski vrt i terase s pogledom na parlament.

Također je kritikovao, kako kaže, razliku između životnih uslova rukovodstva i plata zaposlenih u pravosudnom sistemu, navodeći da mnogi službenici imaju znatno niže prihode i da se njihove potrebe zanemaruju.

Magyar je ponovio zahtjev za ostavkom Varge, kao i drugih, kako ih je nazvao, "političkih postavljenika koji žive od javnog novca".