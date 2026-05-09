Peter Magyar položio zakletvu i preuzeo dužnost mađarskog premijera okončavši Orbanovu 16-godišnju vladavinu

Peter Magyar položio je zakletvu kao mađarski premijer u subotu, čime je okončan 16-godišnja vladavina Viktora Orbana.

Magyar je položio zakletvu u parlamentu nakon što je njegova desno-centristička stranka Tisza osigurala ubjedljivu pobjedu na prošlomjesečnim izborima, porazivši Orbanov nacionalističko-populistički savez Fidesz.

Stranka Tisza osvojila je dvotrećinsku većinu u parlamentu od 199 mjesta, što joj je dalo dovoljno mjesta da poništi ključne politike uvedene tokom Orbanovih godina na vlasti.

Magyar je prethodno ušao u zgradu parlamenta zajedno sa zastupnicima svoje stranke, koji sada kontrolišu 141 mjesto. Orbanov savez Fidesz-KDNP doživio je nagli pad zastupljenosti u parlamentu na 52 mjesta, dok je krajnje desničarski Pokret Naša domovina osigurao šest mjesta.

Predsjednik Tamas Sulyok ranije je zatražio od Magyara da formira novu vladu nakon što je njegova stranka Tisza ostvarila neviđenu pobjedu na aprilskim izborima, izvijestio je dnevnik "Magyar Nemzet".

Sulyok je rekao da su mađarski birači "izrazili svoju volju" i povjerili Tiszi odgovornost za upravljanje zemljom.

Svih 199 zastupnika i 11 predstavnika manjina predalo je svoje akreditive prije nego što su članovi parlamenta položili zakletvu.

Magyar je rekao da će glavni prioriteti nove vlade biti borba protiv korupcije i osiguranje povrata sredstava Evropske unije zamrznutih zbog zabrinutosti oko vladavine prava i korupcije u zemlji.

"Najvažniji zadatak bit će zaustavljanje korupcije i vraćanje sredstava EU-a", rekao je prije sjednice.

Očekuje se da će njegova vlada također težiti bližim vezama s EU-om nakon godina napetosti pod Orbanovim vodstvom.

Zastupnici su tokom sjednice izabrali novu predsjednicu parlamenta, a funkciju je preuzela Agnes Forsthoffer, kandidatkinja Tisze.