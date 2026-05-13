Novi mađarski premijer nastavit će živjeti u svom stanu u Budimu zajedno s djecom

Peter Magyar odbio život u vladinoj rezidenciji i službena vozila

Novi mađarski premijer Peter Magyar saopštio je da će kao službeno vozilo koristiti plavu "škodu superb", automobil kojim je putovao i tokom izborne kampanje.

Novi šef mađarske vlade također je naveo da se neće preseliti u vladinu rezidenciju, već da će nastaviti živjeti u svom stanu u budimskom dijelu grada zajedno s djecom.

Magyar je otac trojice sinova i, prema pisanju mađarskih medija, odlučio je zadržati način života bliži građanima i nakon preuzimanja funkcije premijera.



Novi mađarski premijer je položio zakletvu 9. maja, čime je službeno okončana 16-godišnja vladavina Viktora Orbana.



Magyar je položio zakletvu u parlamentu nakon što je njegova desnocentristička stranka Tisza osigurala ubjedljivu pobjedu na prošlomjesečnim izborima, porazivši Orbanov nacionalističko-populistički savez Fidesz.



Stranka Tisza osvojila je dvotrećinsku većinu u parlamentu od 199 mjesta, što joj je dalo dovoljno mjesta da poništi ključne politike uvedene tokom Orbanovih godina na vlasti.