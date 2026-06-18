Tokom boravka u Briselu, Mađar je održao niz sastanaka s evropskim liderima, uključujući i razgovor s predsjednicom Evropskog parlamenta Robertom Metsolom

Peter Mađar: Ubrzano članstvo Ukrajine u EU nepravedno prema Zapadnom Balkanu Tokom boravka u Briselu, Mađar je održao niz sastanaka s evropskim liderima, uključujući i razgovor s predsjednicom Evropskog parlamenta Robertom Metsolom

Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je u četvrtak uoči sastanka Evropskog savjeta u Briselu da bi ubrzano članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji bilo nepravedno prema zemljama Zapadnog Balkana.

Mađar je naglasio da mađarska vlada nije jedina koja se ne slaže s otvaranjem novih klastera u pristupnim pregovorima, ističući da je u razgovorima s evropskim zvaničnicima poseban fokus bio na dinamici proširenja EU.

Prema njegovim riječima, razmatra se odnos prema zemljama Zapadnog Balkana i Ukrajini, kao i potreba da se proces vodi na osnovu učinka i ispunjenih kriterija.

„Mi smo za proces zasnovan na rezultatima, a ne za ubrzano političko pristupanje bez jasnih kriterija“, rekao je Mađar, dodajući da je važno očuvati kredibilitet Evropske unije, prenio je Tanjug.

On je naveo da među državama članicama i dalje postoje različiti stavovi o tempu približavanja Ukrajine EU, upozorivši da se ne smije zanemariti činjenica da su zemlje Zapadnog Balkana već godinama u pregovaračkom procesu.

Mađar je istakao da EU ne bi trebala ubrzavati proces za pojedine kandidate na račun drugih koji duže čekaju napredak.

„Ne možemo zaobići Zapadni Balkan u korist drugačijeg modela proširenja, to ne bi bilo ni pošteno ni pragmatično“, kazao je.

Dodao je da je malo vjerovatno postizanje potpunog konsenzusa među državama članicama, ali da će Mađarska nastaviti zastupati svoje interese.

„Predstavljaćemo Mađarsku drugačije. Nećemo se boriti samo radi borbe; bilo da se ovdje oko nečega saglasimo ili stavimo veto, to neće biti iz razloga domaće ili stranačke politike, već isključivo na osnovu mađarskog interesa“, rekao je Mađar.

On je poručio da će Mađarska nastaviti učestvovati u raspravama o ključnim temama evropske politike, uključujući budžet EU, konkurentnost, odnose s Kinom i globalnu sigurnost.

Mađar je dodao da će naredni mjeseci biti ključni za definisanje novog višegodišnjeg finansijskog okvira EU, kao i za nastavak pregovora o proširenju, gdje će, kako je naveo, biti potrebno postići kompromis među 27 država članica.

Tokom boravka u Briselu, Mađar je održao niz sastanaka s evropskim liderima, uključujući i razgovor s predsjednicom Evropskog parlamenta Robertom Metsolom.