Sigurnosni i politički aspekti su na stolu tokom pregovora koje organizuje SAD

Peta runda pregovora između Libana i Izraela počela u Washingtonu Sigurnosni i politički aspekti su na stolu tokom pregovora koje organizuje SAD

Peta runda pregovora između Libana i Izraela počela je u utorak u Washingtonu, prema libanskoj nacionalnoj novinskoj agenciji (NNA), javlja Anadolu.

NNA je objavila da je najnovija runda pregovora, koja obuhvata i sigurnosna i politička pitanja, počela u sjedištu američkog State Departmenta u glavnom gradu SAD-a.

Nisu objavljeni detalji o dnevnom redu ili učesnicima u diskusijama.

U petak je američki State Department najavio novu rundu direktnih pregovora između Libana i Izraela koji će se održati u Washingtonu, od 23. do 25. juna.

Najnovija runda označava petu sesiju pregovora između Libana i Izraela, nakon četiri prethodne runde koje su počele u aprilu kao dio procesa usmjerenog na postizanje sporazuma između dvije strane.

Razgovori dolaze nakon što je memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana stupio na snagu 18. juna, nakon što su ga elektronski potpisali američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian. Sporazum uključuje odredbu kojom se strane obavezuju na poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana.

Prema zvaničnim libanskim podacima, u izraelskim napadima u Libanu od 2. marta poginulo je više od 4.100 ljudi, a više od 12.000 je ranjeno.

Izrael i dalje okupira područja u južnom Libanu, neka drži decenijama, a druga je zauzeo tokom rata 2023-2024.