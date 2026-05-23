Izraelski avioni su gađali policijsku lokaciju s najmanje dvije rakete u području Al-Tawama na sjeveru Gaze

Pet Palestinaca ubijeno u izraelskom napadu na policijski punkt u Gazi uprkos primirju Izraelski avioni su gađali policijsku lokaciju s najmanje dvije rakete u području Al-Tawama na sjeveru Gaze

Pet palestinskih policajaca je ubijeno, a najmanje osam Palestinaca je povrijeđeno u subotu u odvojenim izraelskim napadima širom Pojasa Gaze, usred kontinuiranih kršenja sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi ​​od oktobra prošle godine.

U posljednjim napadima, Palestinska policijska uprava je u saopštenju saopštila da je pet policajaca i članova policijskog osoblja ubijeno, a drugi su zadobili razne povrede nakon što su izraelski avioni gađali policijsku lokaciju s najmanje dvije rakete u području Al-Tawama na sjeveru Gaze.

Ranije u subotu, medicinski izvori su rekli da su četiri Palestinca povrijeđena, od kojih jedan teško, u izraelskom napadu koji je ciljao bicikl u području Al-Mawasija zapadno od Khan Younisa na jugu Gaze.

U odvojenom napadu, dva Palestinca su povrijeđena izraelskom vatrom istočno od izbjegličkog kampa Bureij u centralnoj Gazi, prema izvorima.

Neposredno prije toga, dvojica mladića su zadobila umjerene povrede nakon što je izraelski dron bacio bombu na skup civila u kampu za raseljene Halawa na sjeveru Gaze, dodali su izvori.

Očevici su za Anadolu Agenciju rekli da su ciljana područja bila izvan zona koje kontrolira izraelska vojska prema sporazumu o prekidu vatre.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, najmanje 883 osobe su ubijene, a 2.648 je povrijeđeno u izraelskim napadima od proglašenja primirja.

Sporazum je imao za cilj zaustaviti dvogodišnji izraelski rat u kojem je od oktobra 2023. godine poginulo više od 72.000 ljudi, većinom žena i djece, povrijeđeno preko 172.000, a uzrokovano je i masovno uništenje 90 posto civilne infrastrukture.