Nesreća se dogodila u sjeveroistočnoj indijskoj saveznoj državi Assam, saopćile su zračne snage

Pet osoba poginulo u padu aviona Indijskih zračnih snaga Nesreća se dogodila u sjeveroistočnoj indijskoj saveznoj državi Assam, saopćile su zračne snage

Pet pripadnika Indijskih zračnih snaga poginulo je kada se transportni avion Antonov An-32 srušio u sjeveroistočnoj indijskoj saveznoj državi Assam, saopćili su zvaničnici u subotu.

Prema navodima Indijskih zračnih snaga, "avion je doživio nesreću" tokom rutinskog leta u području Jorhat.

"U toku su aktivnosti na mjestu nesreće i preliminarna istraga", objavljeno je na društvenoj mreži X.

Zračne snage su saopćile da je formirana istražna komisija koja će utvrditi uzrok nesreće.