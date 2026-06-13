Pet osoba poginulo u padu aviona Indijskih zračnih snaga

Ahmad Adil
13. juni 2026.•Ažuriranje: 13. juni 2026.
Pet pripadnika Indijskih zračnih snaga poginulo je kada se transportni avion Antonov An-32 srušio u sjeveroistočnoj indijskoj saveznoj državi Assam, saopćili su zvaničnici u subotu.
Prema navodima Indijskih zračnih snaga, "avion je doživio nesreću" tokom rutinskog leta u području Jorhat.
"U toku su aktivnosti na mjestu nesreće i preliminarna istraga", objavljeno je na društvenoj mreži X.
Zračne snage su saopćile da je formirana istražna komisija koja će utvrditi uzrok nesreće.