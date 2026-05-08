Pet mornara nestalo, deset povrijeđeno nakon američkog napada na iranski teretni brod u blizini Hormuškog moreuza Iranski zvaničnik kaže da se komercijalni brod zapalio u blizini strateškog plovnog puta

Pet mornara je prijavljeno kao nestalo, a deset je povrijeđeno u američkom napadu na iranski teretni brod u blizini Hormuškog moreuza i Omanskog zaljeva kasno u četvrtak, prema iranskom zvaničniku, javlja Anadolu.

Mohammad Radmehr, guverner okruga Minab na jugu Irana, rekao je da je civilni teretni brod u vlasništvu stanovnika okruga Kolahi u Minabu pogođen od strane Sjedinjenih Američkih Država u blizini strateškog plovnog puta, prema iranskoj novinskoj agenciji Mehr.

Brod se zapalio nakon što je pogođen u vodama kod okruga Minab, rekao je.

Radmehr je rekao da je 15 mornara bilo na brodu u vrijeme incidenta.

"Povrijeđeni mornari su prebačeni u bolnicu, dok lokalne grupe i spasilački timovi pokušavaju utvrditi sudbinu preostalih mornara", dodao je.

Iranski zvaničnik je ciljanje komercijalnih plovila nazvao "očajem" neprijatelja.

Incident se dogodio nekoliko dana nakon što su iranski mediji objavili da su američke pomorske snage ciljale ono što je Washington opisao kao raketne čamce Korpusa islamske revolucionarne garde u Hormuškom moreuzu. Iranski mediji su kasnije tvrdili da su plovila bila civilni ribarski i teretni brodovi.