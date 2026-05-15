Pet Italijana poginulo tokom ronilačke ekspedicije na Maldivima Strahuje se da su tijela zarobljena unutar podvodnog pećinskog sistema tokom istraživanja dubokog mora u atolu Vaavu

Pet državljana Italije, uključujući univerzitetsku profesoricu i istraživače mora, poginulo je tokom ronilačke ekspedicije na Maldivima, izvijestili su u petak italijanski mediji i lokalne vlasti, prenosi Anadolu.

Grupa je nestala tokom ronjenja u blizini Alimathae u atolu Vaavu, gdje su istraživali podvodne pećine na dubinama od oko 60 metara (197 stopa).

Italijanska novinska agencija ANSA identifikovala je žrtve kao Monicu Montefalcone (51), njenu 23-godišnju kćerku Giorgiu Sommacal, istraživačicu Muriel Oddenino, te instruktore ronjenja Gianlucu Benedettija i Federica Gualtierija.

Lokalne vlasti su ovo opisale kao „najsmrtonosniju pojedinačnu ronilačku nesreću“ u historiji Maldiva.

Napori za izvlačenje tijela zakomplikovani su lošim vremenskim uslovima i složenošću pećinskog sistema. Ronioci Nacionalnih odbrambenih snaga Maldiva nastavili su operacije potrage tokom noći, dok je žuti meteoalarm ostao na snazi za čamce i ribare.

Vlasti vjeruju da su žrtve zarobljene unutar iste podvodne pećine, iako je do petka ujutro, prema izvještajima, izvučeno samo jedno tijelo.

Maldivski ministar turizma i civilnog vazduhoplovstva Mohamed Ameen izjavio je da su obalna straža i nadležni organi „aktivno angažovani u operaciji potrage i izvlačenja“.

Ministarstvo i industrija „pružaju svu moguću pomoć. Molim se za sigurno izvlačenje nestalih osoba“, napisao je Ameen na američkoj društvenoj mreži X.

Tačan uzrok nesreće i dalje je pod istragom. Stručnjaci koje citiraju lokalni mediji ukazali su na moguće probleme s mješavinom kisika u bocama, jake podvodne struje, nagle promjene temperature ili dezorijentaciju unutar pećinske mreže.

Prema pisanju maldivskih medija, rekreativno ronjenje u toj zemlji općenito je ograničeno na dubine od 30 metara.

ANSA je izvijestila da je ronjenje vjerovatno bilo dio naučne ekspedicije fokusirane na morske ekosisteme atola Vaavu. Montefalcone je ranije vodila kampanje praćenja mora na Maldivima i nedavno je tamo učestvovala u istraživačkim aktivnostima.

Univerzitet u Đenovi potvrdio je smrt Monice Montefalcone, opisujući je kao međunarodno priznatu stručnjakinju za ekologiju mora koja je bila uključena u brojne ekološke projekte.

Italijanski ministar turizma Gianmarco Mazzi rekao je da je „duboko ražalošćen“ smrtnim slučajevima i uputio je saučešće porodicama žrtava.