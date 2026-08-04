Kijev tvrdi da kompanija učestvuje u opskrbnom lancu ruske vojske, dok Moskva i Wildberries insistiraju da je riječ isključivo o civilnoj infrastrukturi

Pet glavnih pitanja o ukrajinskim napadima na najveću rusku internetsku trgovinu Wildberries Kijev tvrdi da kompanija učestvuje u opskrbnom lancu ruske vojske, dok Moskva i Wildberries insistiraju da je riječ isključivo o civilnoj infrastrukturi

Ukrajina je intenzivirala napade bespilotnim letjelicama na logističke centre kompanije Wildberries, najveće ruske internetske trgovine, u kampanji koja je počela sredinom jula i proširila se na više ruskih regija.

Kijev optužuje ovu kompaniju za elektronsku trgovinu da učestvuje u opskrbnom lancu ruske vojske, dok Moskva i Wildberries odbacuju te tvrdnje, navodeći da su pogođeni objekti isključivo civilne namjene. Kompanija je ukrajinske napade nazvala "terorističkim činovima".

Od 18. jula ukrajinski dronovi gađali su više od 15 logističkih centara Wildberriesa u Moskovskoj, Tambovskoj, Lenjingradskoj, Krasnodarskoj, Volgogradskoj i Stavropoljskoj oblasti, kao i na Krimu, koji je Rusija anektirala 2014. godine.

Šta je Wildberries i zašto je važan?

Wildberries je najveća internetska trgovina i online platforma u Rusiji, često nazivana ruskim ekvivalentom Amazona zbog razvijene mreže skladišta i distributivnih centara.

Kompanija upravlja s oko 200 logističkih objekata širom Rusije, a poslovanje je proširila i na Bjelorusiju, Kazahstan, Kirgistan, Armeniju, Uzbekistan i Gruziju.

Prema podacima za 2024. godinu, Wildberries je držao 47 posto ruskog tržišta internetskih platformi, ispred kompanije Ozon s udjelom od 35,5 posto.

U 2025. godini vrijednost prodane robe dostigla je 6,1 bilion rubalja (oko 76 milijardi dolara), što je rast od 49 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je neto dobit iznosila 175 milijardi rubalja (oko dvije milijarde dolara).

Izvršna direktorica Tatjana Kim, ranije Bakalčuk, zauzela je 18. mjesto na Forbesovoj listi najbogatijih žena koje su same stekle bogatstvo, s procijenjenom imovinom od 4,6 milijardi dolara.

Zašto Ukrajina gađa skladišta Wildberriesa?

Prema tvrdnjama Kijeva, skladišta Wildberriesa nisu isključivo civilna infrastruktura, već služe za skladištenje i transport opreme i komponenti koje koristi ruska vojska. Moskva i kompanija to negiraju.

Ukrajinske optužbe protiv Wildberriesa datiraju još prije početka rata 2022. godine. Kijev je 2021. uveo sankcije kompaniji i njenim osnivačima zbog prodaje ruskih vojnih uniformi, proizvoda s militarističkim simbolima i antiukrajinske literature.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su pogođena skladišta korištena za isporuku navigacijske opreme, komponenti za proizvodnju dronova i druge vojne opreme ruskim snagama.

"To su ruski logistički objekti koji služe za opskrbu vojske navigacijskom opremom, komponentama za dronove i drugim materijalom", rekao je Zelenski.

Kremlj odbacuje te optužbe. Glasnogovornik Dmitrij Peskov izjavio je da režim u Kijevu nastavlja napade na mirne ciljeve, što je, kako je rekao, "teroristička suština kijevskog režima".

Direktorica kompanije Tatjana Kim također je osudila napade, poručivši da oni nemaju nikakvu logiku, zdrav razum niti racionalno opravdanje.

Kada su napadi počeli i koji su objekti pogođeni?

Ruske vlasti saopćile su da su u prvim napadima 18. jula na velika skladišta u Elektrostalju kod Moskve i Kotovsku u Tambovskoj oblasti poginule četiri osobe.

Wildberries je naveo da je porodicama žrtava isplatio više od 40 miliona rubalja (oko 508.000 dolara) odštete.

Do početka augusta napadi su prošireni na logističke centre u Krasnodaru, Nevinnomisku, Voronježu, Lenjingradskoj, Volgogradskoj i Samarskoj oblasti.

Koliku je štetu pretrpio Wildberries?

Procjene štete se razlikuju.

Prema analizama na koje se pozivaju ruski mediji, do 23. jula bilo je pogođeno oko 552.000 kvadratnih metara skladišnog prostora, odnosno približno deset posto logističke mreže kompanije.

Ukrajinski mediji navode da je do 3. augusta izvan funkcije bilo 17 od 26 najvećih logističkih centara Wildberriesa, što predstavlja oko 65 posto njegovih najvećih objekata.

Analitičar istraživačke agencije Data Insight Sergej Semko procijenio je da je oštećeno između 893.000 i 1,154 miliona kvadratnih metara skladišnog prostora, odnosno između 17,2 i 22,2 posto ukupnih logističkih kapaciteta kompanije.

Prema procjenama analitičara koje prenose ruski mediji, ukupni gubici prodavača čija je roba bila uskladištena u pogođenim centrima mogli bi iznositi između 214,9 i 279,6 milijardi rubalja (2,7 do 3,5 milijardi dolara).

Šta Ukrajina želi postići ovim napadima?

Ukrajina navodi da je cilj kampanje narušavanje logističkih mreža koje mogu podržavati ruske vojne operacije te nanošenje ekonomske štete uništavanjem skladišta, robe i prekidom komercijalnih aktivnosti.

Za razliku od napada na vojne baze ili rafinerije, udari na kompaniju čije usluge svakodnevno koriste milioni građana Rusije čine posljedice rata vidljivijim unutar zemlje.

Napadi su već prouzrokovali velike gubitke trgovcima čija je roba bila uskladištena u centrima Wildberriesa te poremetili dio distributivne mreže kompanije.

Analitičari ocjenjuju da ova kampanja predstavlja novo proširenje ukrajinske strategije dubinskih udara, koja se više ne fokusira samo na vojne i energetske ciljeve, već i na logističke mreže za koje Kijev smatra da su ključne za funkcioniranje ruske ekonomije i nastavak ratnih operacija.