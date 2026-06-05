Pet Azerbejdžanaca poginulo u napadu dronom na brodove u Azovskom moru

Elena Teslova
05. juni 2026.•Ažuriranje: 05. juni 2026.
MOSKVA (AA) – Pet državljana Azerbejdžana je poginulo, a tri su ranjena nakon što su dva strana teretna broda tokom noći bila meta napada dronom u području Taganroškog zaljeva u Azovskom moru, saopćilo je u petak Ministarstvo vanjskih poslova Azerbejdžana, javlja Anadolu.
U saopštenju, portparol Ministarstva vanjskih poslova Aykhan Hajizada naveo je da su brodovi, identifikovani kao Natra i Zirkon, prevozili ukupno 25 državljana Azerbejdžana među članovima svojih posada u trenutku kada su bili meta napada drona.
„Dva teretna broda nisu u vlasništvu države Azerbejdžan. Prema informacijama koje su dostavile ruske vlasti, pet državljana Azerbejdžana je poginulo, a tri su ranjena u napadu. Povrijeđeni članovi posade hospitalizovani su u ruskom gradu Jejsku“, rekao je on.
Ministarstvo je saopštilo da je u kontaktu s relevantnim državnim institucijama, diplomatskim predstavništvima zemlje i nadležnim organima uključenih država.
Nekoliko članova osoblja Ambasade Azerbejdžana u Rusiji upućeno je na mjesto događaja, dodaje se u saopštenju.
„Pitanja u vezi sa stanjem naših građana, njihovom repatrijacijom i pružanjem neophodne konzularne pomoći se pomno prate“, kazao je Hajizada.
Ministarstvo je izrazilo saučešće porodicama i rodbini poginulih i poželjelo brz oporavak povrijeđenima.
Nikakvi dodatni detalji o okolnostima napada ili teretu brodova nisu bili odmah dostupni.