Pet članica EU predložile postepeni model pristupa za Zapadni Balkan ka jedinstvenom tržištu Inicijativa predviđa fazni pristup tržištu EU za zemlje kandidate, uz mogućnost širenja saradnje u energetici, transportu i digitalnoj ekonomiji, ali i zaštitne mehanizme u slučaju zastoja u reformama

Austrija, Italija, Češka, Slovačka i Slovenija predložile su model "korak po korak" za integraciju zemalja Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište Evropske unije (EU), objavio je Euractiv u srijedu, javlja Anadolu.

"Da bi se održao zamah proširenja i unaprijedile evropske integracije, potrebni su snažni i atraktivni podsticaji", navele su zemlje, sve članice EU, u povjerljivom dokumentu.

Dokument je navodno distribuiran među državama članicama EU i u njemu se poziva na "pristup zasnovan na zaslugama, ako je potrebno, postepeni pristup jedinstvenom evropskom tržištu" kao podsticaj za zemlje kandidate.

Prijedlog ocrtava model opisan kao "sistematska sektorska integracija", koji omogućava državama Zapadnog Balkana da postepeno učestvuju u programima EU kako se usklađuju s pravilima EU.

Predlaže proširenje pristupa na područja koja uključuju transport, energiju, digitalna tržišta, strategije konkurentnosti i kritične sirovine.

U dokumentu se nalaze i zaštitne mjere u slučaju da zemlje kandidati odustanu od reformi nakon što dobiju pristup dijelovima jedinstvenog tržišta.

Pozvali su komesarku EU za proširenje Martu Kos da razvije nove prijedloge u tom smislu, tvrdeći da bi taj pristup ojačao jedinstveno tržište i pomogao u suzbijanju utjecaja trećih zemalja, uključujući Rusiju i Kinu.