Peskov: Putin osuđuje pokušaj atentata na Trumpa i svaki oblik nasilja nad državnim liderima Ruski predsjednik dosljedno protiv ugrožavanja života šefova država, poručuju iz Kremlja; Moskva se oglasila i povodom ubistva ministra odbrane u Maliju

Kremlj je u utorak prokomentarisao pokušaj atentata na američkog predsjednika Donalda Trumpa, naglasivši da ruski predsjednik Vladimir Putin uvijek osuđuje svako nasilje i sve pokušaje ubistava šefova država, javlja Anadolu.

„Putin je uvijek dosljedno osuđivao bilo kakve manifestacije nasilja i sve pokušaje ugrožavanja života državnih vođa“, izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov tokom brifinga za novinare.

Povodom izgleda za telefonski razgovor između ruskog i američkog predsjednika, Peskov je naveo da Kremlj za sada nema informacija o tome, ali da će javnost biti obaviještena ukoliko do razgovora dođe.

U subotu navečer, Cole Allen, 31-godišnjak iz Kalifornije, uhapšen je nakon što je probio kontrolni punkt Tajne službe i otvorio vatru u hotelu Washington Hilton u Washingtonu, D.C., tokom godišnje večere Udruženja dopisnika Bijele kuće. Jedan policajac je pogođen, ali je preživio zahvaljujući panciru.



Allen je kod sebe imao sačmaricu, pištolj i više noževa, a tužilaštvo navodi da je planirao napasti zvaničnike Trumpove administracije. Tajna služba je hitno evakuisala Trumpa, prvu damu Melaniju i članove kabineta iz dvorane.