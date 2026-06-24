Roberto Sanchez kaže da ne bi priznao rezultate ako hiljade glasačkih listića iz inostranstva ne budu poništeni

Peruanski predsjednički kandidat odbija priznati izborne rezultate i poziva na proteste Roberto Sanchez kaže da ne bi priznao rezultate ako hiljade glasačkih listića iz inostranstva ne budu poništeni

LIMA (AA) - Peruanski predsjednički kandidat Roberto Sanchez rekao je da ne bi priznao vladu koju predvodi njegova rivalka Keiko Fujimori, produbljujući političku krizu dok se prebrojavaju konačni glasovi nakon drugog kruga izbora 7. juna, javlja Anadolu.

"Vjerujemo da je došlo do ozbiljnog poremećaja izbornog procesa", rekao je Sanchez medijima u utorak.

"Zbog ovih kršenja pravila, nećemo priznati vladu gospođe Fujimori."

Na preko 99 posto prebrojanih glasova, Fujimori vodi s otprilike 40.000 glasova, prema najnovijim podacima peruanskog Nacionalnog ureda za izborne procese.

Prošle sedmice, pravni zastupnici Sanchezove ljevičarske stranke Zajedno za Peru podnijeli su žalbu Peruanskom specijalnom izbornom sudu, tražeći da se ponište hiljade glasačkih listića na stotinama biračkih mjesta u SAD-u, tvrdeći da postoje nepravilnosti u obradi i slanju glasačkih listića sa biračkih mjesta konzulata nazad u Peru radi brojanja.

Sanchez je pozvao Nacionalni izborni odbor da preduzme mjere, upozoravajući da ako tijelo ne "riješi stvar na osnovu izbornih propisa, bit će počinjena prevara".

Nacionalne izborne vlasti i međunarodni posmatrači nisu pronašli dokaze o prevari tokom drugog kruga glasanja.

Tokom konferencije za novinare, Sanchez je pozvao na nacionalnu mobilizaciju u subotu.

"Pozivamo društveni pokret, demokratske snage, da povrate demokratiju za Peru, kako ne bismo imali još pet godina otimanja demokratije i naših institucija", rekao je.

"Pozivamo na demokratski otpor u našim regijama, širom Perua."

Fujimori, koju podržava konzervativna stranka Narodna snaga, nije komentarisala pravne izazove glasačkih listića u inostranstvu. Drugi krug izbora u junu označava njenu četvrtu kandidaturu za predsjednicu.