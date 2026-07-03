Vanredno stanje će ostati na snazi ​​u 796 okruga 60 dana jer se vlada priprema za umjerene do jake padavine

Peru proglasio vanredno stanje u 22 regije zbog kiša povezanih s El Ninom Vanredno stanje će ostati na snazi ​​u 796 okruga 60 dana jer se vlada priprema za umjerene do jake padavine

Peru je proglasio 60-dnevno vanredno stanje u gotovo 800 okruga u 22 regije i Ustavnoj provinciji Callao zbog neposrednog rizika od intenzivnih padavina povezanih s fenomenom El Nino, izvijestio je u četvrtak emiter RPP.

Mjera je uvedena nakon dekreta koji je potpisao odlazeći predsjednik Jose Maria Balcazar, a objavljena je u četvrtak u službenom listu El Peruano.

Prema dekretu, prognoze pokazuju da bi fenomen El Nino mogao trajati do ljeta 2027. godine, s očekivanim padavinama u rasponu od umjerenog do jakog intenziteta.

Proglašenje vanrednog stanja obuhvata 796 okruga u 22 regije, uključujući Limu, Piuru, La Libertad i Loreto, kao i Ustavnu provinciju Callao.

Regionalne i lokalne vlasti će provoditi mjere za vanredne situacije i ublažavanje rizika pod koordinacijom i nadzorom Nacionalnog instituta za civilnu zaštitu (Indeci), prema dekretu.

Mjere će uključivati ​​i vladina ministarstva, dok će se nastaviti napori za smanjenje rizika, reagovanje u vanrednim situacijama i rehabilitaciju.