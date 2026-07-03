Peru proglasio vanredno stanje u 22 regije zbog kiša povezanih s El Ninom

Şeyma Erkul Dayanç
03. juli 2026.•Ažuriranje: 03. juli 2026.
Peru je proglasio 60-dnevno vanredno stanje u gotovo 800 okruga u 22 regije i Ustavnoj provinciji Callao zbog neposrednog rizika od intenzivnih padavina povezanih s fenomenom El Nino, izvijestio je u četvrtak emiter RPP.
Mjera je uvedena nakon dekreta koji je potpisao odlazeći predsjednik Jose Maria Balcazar, a objavljena je u četvrtak u službenom listu El Peruano.
Prema dekretu, prognoze pokazuju da bi fenomen El Nino mogao trajati do ljeta 2027. godine, s očekivanim padavinama u rasponu od umjerenog do jakog intenziteta.
Proglašenje vanrednog stanja obuhvata 796 okruga u 22 regije, uključujući Limu, Piuru, La Libertad i Loreto, kao i Ustavnu provinciju Callao.
Regionalne i lokalne vlasti će provoditi mjere za vanredne situacije i ublažavanje rizika pod koordinacijom i nadzorom Nacionalnog instituta za civilnu zaštitu (Indeci), prema dekretu.
Mjere će uključivati i vladina ministarstva, dok će se nastaviti napori za smanjenje rizika, reagovanje u vanrednim situacijama i rehabilitaciju.