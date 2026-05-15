Izborna komisija objavila da je prebrojano 100 posto glasova u prvom krugu

Peru ide u drugi krug predsjedničkih izbora 7. juna, Fujimori u vodstvu Izborna komisija objavila da je prebrojano 100 posto glasova u prvom krugu

Peruanski Nacionalni ured za izborne procese (ONPE), državno izborno tijelo, u petak je objavio konačno prebrojavanje glasova iz prvog kruga izbora, pri čemu kandidatkinja Keiko Fujimori zadržava vodstvo i ide u drugi krug 7. juna protiv Roberta Sancheza.

Više od 30 dana nakon prvog kruga održanog 12. aprila i njegovog produženja narednog dana, izborni zvaničnici potvrdili su da je prebrojano 100 posto glasova. Zvanična objava o kandidatima koji ulaze u drugi krug bit će saopćena 17. maja, iako rezultati već sada ukazuju na gotovo izvjesan duel za predsjedničku funkciju.

Prema rezultatima objavljenim u petak, Fujimori, kandidatkinja stranke Narodna snaga i kćerka bivšeg diktatora Alberta Fujimorija, ostaje u vodstvu sa 17 posto glasova, odnosno 2.877.678 glasova.

Prvi krug obilježila je tijesna borba za drugo mjesto između Rafaela Lopeza Aliage iz stranke Narodna obnova i Roberta Sancheza iz stranke Zajedno za Peru.

Do 15. maja Sanchez je pretekao Aliagu, osiguravši 12,031 posto glasova, odnosno 2.015.114 glasova. Minimalna razlika stavila ga je ispred konzervativnog kandidata, koji je završio prvi krug sa 1.993.904 glasova, odnosno 11,904 posto ukupnih glasova.

Prvi krug općih izbora obilježili su brojne nepravilnosti i kašnjenja koja su produžila glasanje za još jedan dan, uz optužbe za izbornu prevaru i istrage protiv predsjedničkih kandidata.

Aliaga je iznio ozbiljne optužbe o prevari, tvrdeći da su izbori bili namješteni kako bi ga uklonili iz utrke te je pozvao na poništavanje izbora. Međutim, on i njegova stranka kasnije su prihvatili rezultate i najavili borbu u parlamentu kako bi "razbili ovu kriminalnu organizaciju koja ugrožava demokratiju i slobodu".

Iako se Sanchez pojavljuje kao vjerovatni kandidat za drugi krug zajedno s Fujimori, peruansko državno tužilaštvo i dalje vodi istragu protiv njega zbog navodne zloupotrebe sredstava kampanje i traži kaznu zatvora do pet godina.

"Ta istraga je počela još 2018. godine i optužen sam da sam lično zloupotrijebio sredstva stranke. A šta je pravosuđe reklo nakon pet ili šest godina? Slučaj je odbačen. Optužbe za prevaru u mom slučaju su odbačene", rekao je Sanchez.

Izborna komisija će zvanično 17. maja objaviti kandidate koji ulaze u drugi krug, koji je zakazan za 7. juni.