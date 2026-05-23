Španski trener postao jedna od najistaknutijih fudbalskih ličnosti koje su otvoreno osudile smrtonosni rat Izraela u Gazi, pozivajući ljude širom svijeta da ne šute

Pep Guardiola, zagovornik Palestine, napušta poziciju menadžera u Manchester Cityju Španski trener postao jedna od najistaknutijih fudbalskih ličnosti koje su otvoreno osudile smrtonosni rat Izraela u Gazi, pozivajući ljude širom svijeta da ne šute

Španski trener Pep Guardiola, poznat po svojoj glasnoj solidarnosti s Palestinom i kritikama izraelskog, kako navodi, genocida u Gazi, objavio je da će se povući s pozicije šefa stručnog štaba Manchester Cityja nakon veoma uspješnog desetogodišnjeg perioda.

"I kakvo smo vrijeme proveli zajedno. Ne pitajte me razloge zašto odlazim. Nema razloga, ali duboko u sebi znam da je vrijeme", rekao je Guardiola u emotivnoj izjavi koju je klub objavio putem društvene mreže kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Osim svojih trenerskih uspjeha, postao je jedna od najistaknutijih ličnosti u fudbalu koja je otvoreno i dosljedno osuđivala smrtonosni rat Izraela u Gazi, pozivajući ljude širom svijeta da ne šute.

Patnja Gaze bila je zabrinutost koju je 55-godišnji trener Guardiola smatrao dovoljno važnom da propusti konferenciju za medije pred utakmicu i umjesto toga prisustvuje humanitarnom događaju "Act x Palestine" u Barceloni u januaru.

"Kada vidim dijete u ove dvije posljednje godine s ovim slikama na društvenim mrežama, na televiziji, kako se snima i moli i pita gdje mu je majka među ruševinama, a i dalje to ne zna. I mislim da smo ih ostavili same, napuštene", rekao je Guardiola, noseći palestinski kefiju.

Naš problem

Govoreći na konferenciji za medije u februaru pred revanš polufinala Carabao Cupa protiv Newcastle Uniteda, Guardiola je rekao da ga ubijanje nevinih ljudi širom svijeta duboko pogađa i pozvao ljude da ne šute pred nepravdom.

"Nikada u ljudskoj historiji nismo imali sve tako jasno pred očima", rekao je.

"Genocid u Palestini, ono što se dogodilo u Ukrajini, u Rusiji, u Sudanu, svugdje. Ovo je naš problem kao ljudskih bića", rekao je.

Španski trener je rekao da to nadilazi politiku ili strane, naglašavajući da zaštita ljudskog života mora biti prioritet.

"Ne radi se samo o Palestini. Radi se o svakom uzroku koji može učiniti čovječanstvo boljim", poručio je.

"Ljudi koji bježe od ratova, napuštaju svoje zemlje, prelaze Mediteran, ne pitajte da li je ispravno ili pogrešno. Spasite ih. Kada ljudi umiru, morate pomoći", dodao je.

Noćna mora s bebama u Gazi

Tokom govora prilikom dodjele počasnog doktorata na Univerzitetu u Manchesteru u junu 2025, Guardiola je rekao da ga situacija u Gazi duboko boli i da njegova zabrinutost proizlazi iz humanosti, a ne ideologije.

"Nije važno da li sam ja u pravu ili ti nisi. Hajde. Radi se samo o ljubavi prema životu, o brizi za bližnjeg", naglasio je.

Trener je istakao da svako jutro od početka rata u Gazi, kada se probudi, vidi svoju djecu, naglašavajući emocionalni utjecaj patnje tamošnje djece.

"Možemo o tome razmišljati. To nije naš problem. Ali budite oprezni. Sljedeći će biti naš. Sljedeća djeca od četiri ili pet godina bit će naša", rekao je.

"Žao mi je, ali svako jutro vidim svoju djecu otkako je počela noćna mora s bebama u Gazi. I jako sam uplašen. Možda se ova slika čini daleko od mjesta gdje živimo sada. I možda se pitate šta možemo učiniti", dodao je Guardiola.

Španac je dosljedno svoj stav predstavljao kao humanitarni, naglašavajući da se protivi ubijanju civila bez obzira na njihovu nacionalnost ili vjeru.

Njegov otvoreni politički angažman dugo ga je izdvajao od mnogih drugih visokoprofilnih fudbalskih stručnjaka.

Izraelski smrtonosni rat i napadi u Gazi

Izraelska vojska je pokrenula dvogodišnji smrtonosni rat u Gazi od oktobra 2023. godine, ubivši više od 72.000 ljudi, većinom žena i djece te ranivši preko 172.000, uz masovno razaranje koje je pogodilo 90 posto civilne infrastrukture.

Primirje je stupilo na snagu u oktobru 2025. Međutim, izraelska vojska svakodnevno krši primirje, i u tim kršenjima je ubijeno više od 880 ljudi i ranjeno preko 2.645 drugih, prema Ministarstvu zdravstva Gaze.