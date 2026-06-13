General-major Rabe Abubakar, bivši vojni portparol, preminuo od komplikacija povezanih s dijabetesom i visokim krvnim pritiskom

Penzionisani nigerijski general preminuo u zatočeništvu General-major Rabe Abubakar, bivši vojni portparol, preminuo od komplikacija povezanih s dijabetesom i visokim krvnim pritiskom

Penzionisani general-major nigerijske vojske, kojeg su teroristi oteli u sjeverozapadnoj saveznoj državi Katsina, preminuo je u zatočeništvu, potvrdile su vlasti u subotu.

General-major Rabe Abubakar, bivši direktor za informisanje u odbrambenom sektoru i nekadašnji vojni portparol, preminuo je od komplikacija povezanih s dijabetesom i hipertenzijom dok je bio zatočen, saopćila je vlada savezne države.

Vlada je navela da su državne vlasti i sigurnosne agencije uložile velike napore kako bi osigurale Abubakarovo oslobađanje, ali da je situacija završila tragično.

Abubakar i njegova supruga oteti su 31. maja na putu Marabar Musawa–Kafinsoli u saveznoj državi Katsina, dok su putovali iz Kadune. Njihov vozač uspio je pobjeći uprkos tome što je tokom napada zadobio prostrijelne rane.

Prije njegove smrti, vlada savezne države Katsina saopćila je da su sigurnosne operacije usmjerene na spašavanje penzionisanog generala i drugih talaca dostigle poodmaklu fazu te izrazila optimizam da će uskoro biti oslobođeni.

Nekoliko dana nakon otmice, otmičari su objavili videosnimak na kojem se vide Abubakar i njegova supruga u zatočeništvu. Na snimku su zahtijevali oslobađanje određenih pritvorenih saradnika i povrat stoke koja im je, kako tvrde, oduzeta.

Abubakarova supruga i dalje se nalazi u zatočeništvu.