Pentagon pokreće istragu o smrtonosnim američkim napadima na navodne narko-brodove Pregled će obuhvatiti operacije koje provodi Južna komanda SAD-a

Interni nadzorni organ Pentagona saopćio je da preispituje operacije koje provodi Južna komanda SAD-a, uključujući napade na brodove za koje se sumnja da krijumčare drogu u Karipskom moru i Tihom okeanu, javlja Anadolu.

Pregled je pokrenut nakon pojačanih kritika kampanje u kojoj je od prošle jeseni gađano gotovo 60 brodova, a poginulo više od 190 ljudi.

Pravni stručnjaci, zastupnici i neki vojni advokati Pentagona izrazili su zabrinutost zbog operacija, prema izvještajima medija.

Prema pismu od 11. maja iz ureda generalnog inspektora Pentagona, procjena će ispitati da li se Južna komanda SAD-a pridržavala odobrenih procedura ciljanja tokom misija.

Glasnogovornik generalnog inspektora rekao je za CNN da pregled obuhvata "zajednički proces za ciljane brodove u zoni odgovornosti Južne komande SAD-a kao dio Operacije Južno koplje", inicijative Pentagona protiv trgovine drogom.

Ured je saopćio da je projekt "samoiniciran" na osnovu "kontinuirane procjene" operacija Pentagona.

Od početka operacije Južno koplje u septembru, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa branila je napade tvrdeći da je SAD uključio u "oružani sukob" s narko-kartelima i da je ubijene klasificirala kao neprijateljske borce.

Puni obim onoga što će generalni inspektor ispitati ostaje nejasan.