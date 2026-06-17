Model Grok Gov omogućio je raspoređivanje 2.000 ubojitih sredstava u roku od 96 sati, tvrdi visoki zvaničnik

Pentagon otkrio da je Muskov Grok AI korišten u ratu protiv Irana Model Grok Gov omogućio je raspoređivanje 2.000 ubojitih sredstava u roku od 96 sati, tvrdi visoki zvaničnik

Američka vojska koristila je verziju umjetne inteligencije Grok Elona Muska za koordinaciju brzih borbenih operacija tokom rata protiv Irana, otkrio je visoki zvaničnik Pentagona u sudskoj izjavi.

"MSS (Maven Smart Systems) napredni radni procesi omogućili su američkim snagama raspoređivanje više od 2.000 ubojitih sredstava na 2.000 različitih ciljeva u roku od 96 sati tokom Operacije 'Epski gnjev'", naveo je Cameron Stanley, glavni službenik Pentagona za digitalne tehnologije i umjetnu inteligenciju, u izjavi pod zakletvom podnesenoj u saveznom sudskom postupku u saveznoj državi Mississippi.

On je taj rezultat opisao kao dokaz "znatno povećane operativne efikasnosti" koju pruža model Grok Gov.

Maven Smart System je platforma za komandovanje i analizu podataka uz podršku umjetne inteligencije, koju su razvili Pentagon i kompanija Palantir Technologies.

Stanley je izjavu dao u okviru saveznog postupka koji se vodi po ekološkoj tužbi kojom se traži gašenje plinskih turbina koje napajaju podatkovni centar Colossus 2 kompanije xAI. Tvrdio je da bi svaki poremećaj rada tog centra direktno ugrozio interese nacionalne sigurnosti, jer se superračunar koristi za obuku i unapređenje vojnih AI sposobnosti.

Uporedio je važnost velikih podatkovnih centara s tradicionalnom proizvodnjom municije.

"Sposobnost uspostavljanja podatkovnih kapaciteta u velikom obimu jednako je temeljna za naš savremeni odbrambeni položaj kao i tradicionalna proizvodnja municije", naveo je Stanley, dodajući da korisnici na mreži Pentagona svakodnevno koriste oko 1,5 milijardi riječi za upravljanje logistikom, prediktivnu analitiku i vojno planiranje.

Oslanjanje Pentagona na xAI uslijedilo je nakon prekida saradnje s kompanijom Anthropic, koja nije dozvolila korištenje svog modela Claude za potpuno automatizirane napade ili masovni domaći nadzor.

List "The Washington Post" objavio je u martu da je Pentagon koristio model Claude i sistem Maven Smart System prilikom planiranja napada na Iran. Prema izvještaju, sistem Maven koristio je naprednu umjetnu inteligenciju za identifikaciju potencijalnih ciljeva u Iranu i određivanje njihovih preciznih lokacija.

Također se tvrdilo da je sistem korišten u operaciji u januaru s ciljem hvatanja predsjednika Venecuele Nicolasa Madura putem vojne operacije.

Verzije Groka ranije su bile predmet kontroverzi, uključujući prošlogodišnje slučajeve kada je chatbot Grok hvalio Hitlera te kasnije omogućavao korisnicima izmjene fotografija osoba, uključujući maloljetnike, kako bi ih prikazao u oskudnoj odjeći ili seksualno sugestivnim situacijama.