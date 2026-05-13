Pentagon naručio 10.000 novih raketa dok rat s Iranom iscrpljuje američke zalihe municije

Michael Gabriel Hernandez
13 Maj 2026•Ažuriranje: 13 Maj 2026
Pentagon je u srijedu objavio da je potpisao sporazume s nekoliko kompanija za proizvodnju oružja o nabavci 10.000 jeftinih kontejnerskih raketa, dok rat protiv Irana ozbiljno nagriza postojeće zalihe raketa, javlja Anadolu.
Sporazumi s Andurilom, CoAspireom, Leidosom i Zonom 5 pokreću ono što Ministarstvo odbrane naziva "programom jeftinih kontejnerskih raketa (LCCM)".
Odvojeni paralelni sporazum s Castelionom omogućit će Pentagonu da nabavi najmanje 500 jeftinih hipersoničnih raketa Blackbeard godišnje.
Dvogodišnji ugovor s Castelionom uključuje opciju obnavljanja ugovora do pet godina, a Pentagon je u izjavi naveo da "aktivno traži ovlaštenje i finansiranje" za kupovinu još hiljada hipersoničnih raketa od kompanije "kako bi se dodatno potaknulo Castelionovo samostalno finansirano proširenje postrojenja".
Kako bi se pomoglo u pokretanju programa, Ministarstvo odbrane je saopćilo da će nabaviti testne rakete od Andurila, CoAspirea, Leidosa i Zone 5 počevši od juna kako bi se postavili "temelji za fazu procjene programa".
"Isporučit ćemo pristupačnu masu za naše ratne avione neviđenom brzinom", rekao je podsekretar za istraživanje i inženjerstvo Emil Michael.
"U skladu s uspostavljanjem jasnog signala potražnje, ovi Okvirni sporazumi obavezuju američku industriju na pravovremenu i cjenovno prihvatljivu isporuku te ulaganja u istraživanje i razvoj i postrojenja. Ovaj komercijalni stil partnerstva u potpunosti je usklađen sa Strategijom transformacije nabavki sekretara Hegsetha", dodao je.
Objava dolazi u trenutku kada Trumpova administracija nastoji da dopuni kritičnu municiju koja je intenzivno korištena tokom američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je zastao u primirju usred zastoja u pregovorima.
Think tank Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) objavio je prošlog mjeseca izvještaj u kojem procjenjuje da će biti potrebno do četiri godine da se zalihe raketa obnove do predratnog nivoa zbog dugog vremena proizvodnje i konkurencije drugih zemalja.
To je pored činjenice da su predratne zalihe već bile niske kada je rat počeo.