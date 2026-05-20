Peking: Putin i Xi potpisali deklaraciju o multipolarnom svijetu Vladimir Putin i Xi Jinping također parafili sporazume o produbljivanju bilateralne saradnje

Ruski i kineski lideri potpisali su u srijedu deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog svijeta i „novog tipa“ međunarodnih odnosa, prenosi Anadolu.

Nakon bilateralnih razgovora u Pekingu, ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping prisustvovali su ceremoniji potpisivanja sporazuma s ciljem produbljivanja bilateralne saradnje.

Putin i Xi su otvorili ceremoniju potpisivanjem zajedničke izjave o daljem unapređenju sveobuhvatne strateške koordinacije te produbljivanju dobrosusjedstva i prijateljske saradnje između Rusije i Kine.

Na ceremoniji je zabilježena i neobična praksa u kojoj su četiri zvaničnika istovremeno potpisivala dva dokumenta, očigledno kako bi se uštedjelo na vremenu s obzirom na to da je finaliziran veliki broj sporazuma.

Događaj je završen tako što su Putin i Xi potpisali deklaraciju o multipolarnom svijetu.

Uoči Putinove posjete Kini, predsjednički pomoćnik Yury Ushakov opisao je ovu deklaraciju kao politički dokument na 47 stranica koji ocrtava glavne pravce razvoja bilateralnih odnosa, zajedničku viziju ključnih globalnih pitanja, te glavne formate saradnje u međunarodnim poslovima.