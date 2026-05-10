Pashinyan nazvao pokret za ujedinjenje Karabaha s Armenijom „fatalnom greškom“ Armenski premijer kaže da regija Karabah u Azerbejdžanu nije bila armenska

Armenski premijer Nikol Pashinyan nazvao je pokret za ujedinjenje azerbejdžanske regije Karabah s Armenijom „fatalnom greškom“, prenosi Anadolu.

U videosnimku koji su u nedjelju proširili armenski mediji, Pashinyan je tvrdio da Karabah nije bio armenski.

„Mora se reći da je pokret za Karabah za nas bio fatalna greška“, izjavio je on, dodajući:

„Šta ga je činilo našim? Objasnite mi, šta ga je činilo našim? Tamo smo gradili škole, vrtiće, fabrike, tamo smo živjeli, ali suštinski, kako je on bio naš? Nije bio naš, nije bio naš.“

Karabah, međunarodno priznat kao dio Azerbejdžana, ali decenijama naseljen uglavnom etničkim Armenima, bio je u centru dugotrajnog sukoba između dvije nacije Južnog Kavkaza nakon raspada Sovjetskog Saveza.

Azerbejdžan je vratio punu kontrolu nad ovom regijom 2023. godine nakon vojne operacije koja je dovela do egzodusa većine jermenskog stanovništva Karabaha.