Pashinyan: Armenija će postići cilj normalizacije odnosa s Azerbejdžanom i Turskom Ovo nije stvar hira, već je potrebno da imamo odnose s Turskom, Azerbejdžanom i svim državama uopšteno, kazao je armenski premijer

Armenski premijer Nikol Pashinyan izjavio je u ponedjeljak da je uvjeren da će Armenija postići svoj cilj normalizacije odnosa s Azerbejdžanom i Turskom, javlja Anadolu.

Pozivajući se na komentare u videu objavljenom na društvenim mrežama, armenska državna novinska agencija Armenpress objavila je da je Pashinyan ponovio posvećenost Jerevana potpunoj normalizaciji odnosa s obje zemlje.

"Uvjeren sam da ćemo postići cilj normalizacije odnosa s Azerbejdžanom i Turskom, što znači da će uravnotežena i balansirana vanjska politika doći do svog završetka, stvarajući nove mogućnosti za Armeniju da postane država novog kvaliteta", rekao je Pashinyan.

Tvrdi da odsustvo odnosa s Ankarom odražava neravnotežu u vanjskoj politici i naglasio potrebu da Jerevan održava veze sa svim zemljama.

"Ovo nije stvar hira, već je potrebno da imamo odnose s Turskom, Azerbejdžanom i svim državama uopšteno", dodao je Pashinyan.

Nakon raspada Sovjetskog Saveza, Turska je bila među prvim zemljama koje su priznale nezavisnost Armenije 21. septembra 1991. Međutim, Ankara je zatvorila svoju granicu i prekinula diplomatske odnose 1993. godine nakon što je Armenija okupirala azerbejdžansku regiju Karabah.

Odnosi su se počeli poboljšavati nakon Drugog rata u Karabahu u jesen 2020. godine, a obje zemlje su imenovale specijalne izaslanike za nastavak procesa normalizacije.