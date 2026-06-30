Južnoamerički tim priredio je jedan od najvećih šokova na turniru, savladavši četverostrukog šampiona Njemačku sa 4:3 nakon izvođenja jedanaesteraca

Paragvaj proglasio nacionalni praznik nakon pobjede na Svjetskom prvenstvu Južnoamerički tim priredio je jedan od najvećih šokova na turniru, savladavši četverostrukog šampiona Njemačku sa 4:3 nakon izvođenja jedanaesteraca

Predsjednik Paragvaja proglasio je utorak nacionalnim praznikom nakon zapanjujuće pobjede ove zemlje nad Njemačkom, kojom je osigurano mjesto u osmini finala Svjetskog prvenstva, javlja Anadolu.

Južnoamerički tim priredio je jedan od najvećih šokova na turniru, savladavši u ponedjeljak četverostrukog šampiona Njemačku rezultatom 4:3 u izvođenju jedanaesteraca, nakon produžetaka. Ovaj dramatični preokret svrstava se među najveća iznenađenja u istoriji Svjetskih prvenstava.

„Slavimo pobjedu reprezentacije koja predstavlja najdublji dio našeg identiteta: srčanost, vjeru i snagu naroda koji nikada ne odustaje“, napisao je predsjednik Santiago Pena na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

„Danas slavi cijela zemlja“, dodao je Pena uz fotografiju na kojoj potpisuje dekret, zahvalivši se reprezentaciji „što nam je podarila ovu neizmjernu radost i što je još jednom ujedinila milione Paragvajaca pod jednom zastavom“.

U dekretu se navodi da je pobjeda Paragvaja nadmašila sport i opravdala svenarodno slavlje.