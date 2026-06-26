Da bi vještačka inteligencija poštovala ljudsko dostojanstvo i istinski služila opštem dobru, odgovornost mora biti jasno definisana u svakoj fazi, podvlači papa

Papa upozorio na moralnu neutralnost u vještačkoj inteligenciji Da bi vještačka inteligencija poštovala ljudsko dostojanstvo i istinski služila opštem dobru, odgovornost mora biti jasno definisana u svakoj fazi, podvlači papa

Papa Lav XIV upozorio je u četvrtak na problem moralne neutralnosti u vještačkoj inteligenciji (AI), prenosi Anadolu.

U objavi na društvenoj platformi X, papa je podvukao da vještačka inteligencija nije moralno neutralna, budući da svaki sistem u sebe ugrađuje dizajnerske izbore, prioritete i klasifikacije koje odražavaju specifične vizije čovječanstva i društva.

Napominjući da se etička analiza vještačke inteligencije mora proširiti izvan same svrhe krajnje upotrebe kako bi se ispitali podaci, pontifik je dodao: "Ona također mora ispitati kako je taj sistem dizajniran i kakva je vizija ljudske osobe i društva ugrađena u podatke i modele koji ga vode."

"Da bi vještačka inteligencija poštovala ljudsko dostojanstvo i istinski služila opštem dobru, odgovornost mora biti jasno definisana u svakoj fazi: od onih koji dizajniraju i razvijaju ove sisteme do onih koji ih koriste i oslanjaju se na njih radi donošenja konkretnih odluka", rekao je papa Lav.

Pontifik je također istakao važnost utvrđivanja ko mora odgovarati za odluke, obrazlagati ih, nadgledati ih i, kada je to potrebno, osporiti ih i ispraviti svaku nanesenu štetu".