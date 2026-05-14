Papa upozorava na „spiralu uništenja“ koja povezuje rat i nove tehnologije Moramo ostati budni u pogledu razvoja i primjene vještačke inteligencije, poručuje papa Lav XIV

Papa Lav XIV upozorio je u četvrtak na ono što je opisao kao „nečovječnu evoluciju“ odnosa između rata i novih tehnologija, ukazujući posebno na sukobe u Ukrajini, Gazi, Libanu i Iranu.

Govoreći tokom posjete Univerzitetu Sapienza u Rimu, papa je rekao da svijet svjedoči opasnoj „spirali uništenja“ podstaknutoj modernim ratovanjem i tehnološkim napretkom, prenosi Vatican News.

„Tragedija dvadesetog vijeka ne smije biti zaboravljena“, rekao je papa Lav, upozoravajući na rastuću militarizaciju i povećanje vojnih troškova, posebno u Evropi.

Papa je specifično ukazao na „Ukrajinu, Gazu i palestinske teritorije, Liban i Iran“ kao primjere onoga što je nazvao „nečovječnom evolucijom odnosa između rata i novih tehnologija u spirali uništenja“.

Također je kritikovao sve veće globalne vojne izdatke, rekavši da ponovno naoružavanje rizikuje produbljivanje nesigurnosti i podrivanje diplomatije.

„Nemojmo nazivati 'odbranom' ponovno naoružavanje koje povećava tenzije i nesigurnost, osiromašuje ulaganja u obrazovanje i zdravstvo, negira povjerenje u diplomatiju i obogaćuje elite koje ne mare za opšte dobro“, kazao je on.

Papa je dalje upozorio na rizike povezane s razvojem i upotrebom vještačke inteligencije u vojnom i civilnom sektoru.

„Moramo ostati budni u pogledu razvoja i primjene vještačke inteligencije“, rekao je on, upozoravajući da takve tehnologije ne bi trebale „lišiti ljudske izbore odgovornosti i pogoršati tragediju sukoba“.

Obraćajući se studentima i profesorima, papa je pozvao mlade ljude da postanu „zanatlije istinskog mira“ i odbace ono što je opisao kao kulturu oblikovanu ratom i neprijateljstvom.

„Budite zanatlije istinskog mira: nenaoružanog mira koji razoružava, poniznog i istrajnog, koji radi na harmoniji među narodima i brizi za Zemlju“, poručio je on.

Papa je također izrazio zabrinutost zbog klimatskih promjena, društvene nejednakosti i onoga što je nazvao „ucjenom očekivanja“ koja pogađa mlađe generacije.